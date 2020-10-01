Фокіну передали держдачу, а Ющенку – чотирьох водіїв: що політики-пенсіонери отримують із бюджету

Звільнений зі скандалом із ТКГ Вітольд Фокін понад 20 років безплатно жив у шикарній державній дачі, колишній президент Віктор Ющенко отримав після своєї каденції чотирьох водіїв, покоївок, офіціантів і зарплату до кінця життя, а привілеї Леоніда Кучми кілька разів скасовували й відновлювали.

Про те, що отримують політики після виходу на пенсію, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що отримують колишні можновладці

Вітольд Фокін із 1992-го по 2014-й безплатно проживав у державній дачі №75. Крім того, українські платники податків оплачувало йому покоївку. Майже 12 років колишній прем'єр жив у шикарному особняку та нічого не платив.

Після 2014-го більшість політичних пенсіонерів отримала можливість орендувати дачі, а не безплатно ними користуватися (більшість, але не всі). Вітольду Павловичу не пощастило, його позбавили права довічного утримання від держави.

П'ятий президент Петро Порошенко своїм указом у серпні 2014-го забрав ту саму дачу №75 у колишнього прем'єра.

Крім того, на відміну від простих українців, вже колишній прем'єр отримує пенсію в розмірі приблизно 70% від окладу прем'єра. А це майже 40 тис. грн, без врахування обмеження за максимальною виплатою.

Вітольда Фокіна складно назвати найбільш забезпеченим пенсіонером-політиком. Колишній президент України Віктор Ющенко отримав після свого відходу з посади цілу низку преференцій.

Віктор Янукович своїм указом нагородив колишнього конкурента, а після приховав свій указ під грифом "для службового користування". Отже, Ющенко отримав:

щомісячну зарплату в розмірі президентської;

оплачуваний апарат у складі трьох осіб;

дачу в Конча-Заспі №29 (зараз у ній живе Зеленський) на 18 місяців і дачу №2а довічно;

дві безплатні машини і чотирьох водіїв;

охорону, як у чинного президента;

одного кухаря, двох покоївок і двох офіціантів.

Зазначимо, що такого рівня зміст не отримав жоден колишній президент. Ймовірно, у Віктора Януковича було особливе ставлення до Ющенка. Останній, до речі, під час президентських перегонів 2010 року активно критикував і навіть звинувачував конкурента Януковича Юлію Тимошенко через "газові схеми".

Схожий подарунок експрем'єр Микола Азаров зробив для колишнього президента Леоніда Кучми. Правда, тоді документ засекретили й досі не оприлюднили. Діяв він до приходу до влади Юлії Тимошенко – вона своїм вольовим рішенням залишила Кучму, який, крім іншого, є зятем мільярдера Віктора Пінчука, без державної підтримки.

Правда, після Тимошенко прем'єром став Янукович, він указ про допомогу для Кучми відновив, і тільки в 2014-му прем'єр Арсеній Яценюк знову скасував рішення.

Позбавили особливих привілеїв і колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Таке рішення ухвалив п'ятий президент Порошенко. Він також забрав виплати, охорону й апарат у Азарова, Януковича, Лазаренка та інших.

Що отримує чинний президент

Володимир Зеленський заробляє всього 22,5 тис. грн. Для порівняння це вдвічі нижче, ніж заробітна плата прем'єра або майже на 20 тис. менше, ніж офіційно отримує директор державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

Навіть з урахуванням невисокої зарплати президента разом із посадою глава держави отримує державну охорону, автопарк, літак, резиденції та дачі. На одній із них і живе глава держави. Зокрема, ще за часів Януковича для президента придбали Airbus А-319-115XC. Один політ обходиться бюджету в кілька мільйонів гривень.

Безплатно харчуватися президент може тільки під час офіційних візитів і зустрічей з іноземними партнерами. За це відповідає підприємство "Гарант сервіс". Усього Державне управління справами (т. зв. ДУСя) керує понад 60 підприємствами. Головне їхнє завдання – забезпечити роботу і відпочинок президента.

Наприклад, державне підприємство "Чайка" (підпорядковується ДУСі) займається виробництвом молочної і борошняної продукції, виготовленням ковбасних виробів. Опісля вони потрапляють на стіл президента і керівництва країни.

В автобазі ДУС – десятки авто. Зокрема, за даними Prozzorro, кілька років тому автопарк президента поповнили двома Mersedes S-класу за 10 млн грн. Мільйони гривень також виділяються на обслуговування машин.

Крім того, будь-якої президенту готові надати десятки резиденцій, дач і комплексів. "Залісся", "Синьогора" могли б легко скласти конкуренцію "Межигір'ю" Януковича. На обслуговування садиб витрачають мільйони гривень щомісяця.