Фінансист відповів Третьяковій: деякі ФОПи платять податків по 10 тисяч на місяць

В Україні чимало підприємців, які платять податків на десятки тисяч гривень на місяць, тому заява про неспівмірність відрахувань і анонсованої допомоги ФОПам в розмірі 8 тисяч гривень занадто узагальнююча.

Про це в коментарі "Гордону" заявив фінансист Тарас Козак, коментуючи відповідне висловлювання очільниці парламентського комітету з питань соцполітики Галини Третьякової.

"ФОПи бувають різними. На першій і другій групі підприємці платять небагато, але на третій – 5% від обороту. Це досить великий податок. Є у нас ФОПи, які платять десятки тисяч гривень податків на місяць, а на рік – сотні тисяч гривень. І таких багато. Так, є підприємці, які з якихось причин не платять єдиний соціальний внесок. Наприклад, друга група повинна щомісяця сплачувати внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати – це близько 1,1 тис. грн. Для компаній, які зараз напівживі, це не мало", – пояснив він.

За словами Козака, механізми допомоги бізнесмена повинні бути прописані детально. Тих, хто платив податки, на його думку, потрібно підтримувати однозначно. А з тими, хто не платив, потрібно розбиратися чому: через локдаун або відсутність бажання платити.

"Можливо, тим, хто не платив податки, виплачувати не 8 тисяч гривень, а меншу суму. Немає легкого виходу. Потрібні конструктивні, неординарні рішення. Держава має бути розумнішою. Слід враховувати сплачені податки і карати того, хто ухилявся від сплати податків", – підкреслив фінансист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очільниця парламентського комітету з питань соціального захисту, народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова засумнівалася, що фізичні особи-підприємці заплатили хоча б 8 тисяч гривень податків на рік.

Таку заяву вона зробила під час розгляду законопроєкту про допомогу для ФОПів в розмірі 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, що відповідний документ як невідкладний до Верховної Ради вніс президент України Володимир Зеленський.