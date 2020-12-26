Українцям намагаються продати фальсифікат: як правильно вибрати ковбасу, рибу, сир та інші продукти

Фальсифікація продуктів – досить поширене явище для України. І помилитися з вибором ікри, червоної риби, ковбаси, сиру, кондитерських виробів і навіть алкоголю набагато легше, ніж здається на перший погляд. Особливо в період активної підготовки до різдвяно-новорічних свят.

Про те, як відрізнити якісний продукт від підробки і не зіпсувати собі свято, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

До вибору ковбаси – одного з основних інгредієнтів новорічного салату "Олів'є" – варто підходити ретельно, порекомендувала в ефірі телеканалу Obozrevatel TV експертка з якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко.

За її словами, в продажу досить часто можна зустріти неякісні ковбасні вироби. Наприклад, ковбаса першого сорту може продаватися як ковбаса вищого сорту. Якщо на маркуванні зазначено "ММО" ("м'ясо механічної обвалки"), то це вже не ковбаса, а "фаршевий продукт", що складається з кісток, шкіри та інших вторинних продуктів. Таку ковбасу ліпше не купувати.

Бажано під час вибору ковбаси звернути увагу на кількість інгредієнтів, зазначених у маркуванні. Чим їх менше, тим краще. Непрямим показником якості продукту є і його ціна – вона не повинна бути занадто низькою.

Крім того, шанс купити якісний продукт вищий у великих торгових мережах, а не в невеликих магазинах і кіосках, розповіла експертка.

Олена Сидоренко в ефірі Obozrevatel TV розповіла, що прострочену ікру можуть фасувати заново. Але на те, що продукт неякісний, буде вказувати "хлюпання" під час струшування баночки. Насторожити повинна занадто ідеальна форма ікринок і відсутність на них характерної білої плями. Це може свідчити про те, що ікра штучна. Якщо ж ікринки полопалися, то продукт справжній, але вже зіпсований.

Щоб мати можливість оцінити все це, бажано вибирати ікру в скляних, а не в жерстяних баночках.

Варто звернути увагу і на дату фасування ікри. Ідеальний період – з червня до жовтня, оскільки саме в цей час відбувається нерест осетрових.

В ефірі телеканалу Obozrevatel TV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів, що масштаби фальсифікації риби величезні. Прострочену рибу можна знайти практично в будь-якому магазині.

Часто рибу, у якої закінчився термін придатності, особливо дорогу, наприклад, червону, обробляють, відрізають голову і поміщають у глибоку заморозку. До того ж вміст води в такому продукті може перевищувати норму вдвічі.

Експерт порадив звертати увагу на стан очей і зябер риби. "Очі повинні бути не помутнілі, а яскраві, ніби вона жива. Зябра яскраво-червоні. Іноді очі ще нормальні, а зябра починають обвітрюватися. Це спірний момент. Але, як показує практика, риба не вважається небезпечною, коли зябра починають трохи світлішати", – пояснив він.

Максим Несміянов розповів Obozrevatel TV про величезні масштаби фальсифікації сирів. За його словами, у великих супермаркетах продають близько 30% фальсифікату сиру, в невеликих торгових точках такого "сиру" може бути 100%.

Як відрізнити фальсифікат від якісного продукту? Знову дивитися на маркування. Якщо там значиться "молокомісткий продукт", то найімовірніше, молока там немає взагалі, тільки пальмова олія.

Експерт порадив обходити десятою дорогою ринки, де продають "сири", а також звертати увагу на ціну продукту і бренд. Якісний твердий сир не може коштувати дешевше ніж 250-300 гривень за кілограм, повідомив він.

В ефірі телеканалу Obozrevatel TV експерт алкогольного ринку Ростислав Чайківський запевнив, що за якість пива можна не хвилюватися, оскільки його не вигідно фальсифікувати. А ось із горілкою все по-іншому.

Але фальсифікат горілки – це не зовсім фальсифікат. Його відмінність від якісного продукту полягає лише в тому, що з нього не сплачено акциз. "Є виробники, які всю продукцію ллють на одній лінії, але на частину клеять акцизні марки, з яких платять акциз, а на частину – підроблені акцизні марки", – пояснив експерт.

Він додав, що найчастіше в барах і ресторанах на розлив продають саме такий фальсифікований алкоголь.

Експерт порекомендував купувати алкоголь у великих торгових мережах, де ризик купити фальсифікований продукт набагато нижчий.

Олена Сидоренко розповіла Obozrevatel TV, на що треба звертати увагу, вибираючи святковий торт. За її словами, дата виготовлення – це найважливіша інформація.

Далі варто почитати маркування і подивитися, які жири і штучні барвники містить торт. "Якщо я бачу в складі рослинні жири, причому, навіть не конкретизовано, а просто " гідрогенізовані" або "змішані рослинні жири" – все, на цьому зупиняюся. Мене цікавить, щоб там у складі було вершкове масло", – пояснила експертка.

У якісному торті не повинно бути штучних барвників Е102 і Е124, а також відбілювача, діоксиду титану Е171.