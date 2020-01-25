Фальшиве вершкове масло заполонило Україну: що треба знати про підробку

В Україні на прилавках магазинів дуже часто можна зустріти підроблене вершкове масло на основі рослинних олій невідомого походження.

Що купують українці під виглядом масла, розповіла в ефірі ObozTV експертка в галузі якості і безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко.

За словами експертки, будь-фальсифікат небезпечний, оскільки в ньому використовуються невідомі компоненти.

"Ми не знаємо, чого чекати від цього продукту. Продукт є своєрідною бомбою, яка може вплинути на споживача абсолютно непрогнозовано. Ми не знаємо, які в суміші рослинні олії, обробляли їх чи ні, або вони взагалі технічні", – пояснила вона.

"Склад вершкового масла дуже простий – це суцільний молочний жир, тобто вершки. Тільки вершки в складі можуть бути. Якщо це масло зниженої жирності, це може бути 72%, 69% бутербродне, то там ще може бути молочна сироватка як додатковий компонент. Все, більше ніяких складових не може бути. Тому і є фальсифікатом те масло, де виявлені немолочні жири. Їх апріорі там не може бути ніколи", – розповіла Сидоренко.

За її словами, в Україні зафіксовані випадки, коли "виробник абсолютно офіційно у себе на офіційному виробництві може підмішувати якісь компоненти".

"Але це не обов'язково може бути на офіційних легально працюючих заводах. Дуже часто ми виявляли, що упаковка підробляється, що десь у невідомих приміщеннях, підвалах, сараях, на занедбаних територіях просто пакується в упаковку відомого виробника якийсь продукт", – розповіла експертка.

На питання, скільки може коштувати 200-грамова упаковка якісного вершкового масла, Сидоренко відповіла: "Виходячи з моніторингу роздрібних цін, який я зараз роблю – від 40 грн. Якщо це акційна пропозиція, найнижчий рівень – 30 грн, якщо, наприклад, вершкове масло 72% жирності... На вагу таке масло теж від 30 грн".

"Якщо купуємо на ринках, легальних і напівлегальних, де вам не дають інформацію про документи, де я не можу побачити декларацію виробника, це часто буває, то сподіватися на легальний продукт не доведеться", – попередила експерт.

primpress.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні масштабна перевірка якості вершкового масла показала, що кожна п'ята пачка є фальсифікатом.

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