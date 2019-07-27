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"Євробляхери" прийшли до Зеленського та зажадали нові правила: що пропонують

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Активісти організації "АвтоЄвроСила", яка лобіює інтереси власників нерозмитнених авто, зажадала від президента Володимира Зеленського змінити формулу розрахунку акцизу, прибравши з неї коефіцієнт віку.

Про це заявили активісти організації на своїй сторінці Facebook. Звернення записали прямо біля Адміністрації президента. Зараз формула розрахунку акцизу складається з: коефіцієнта віку авто (в роках), об'єму двигуна і базової ставки. Активісти ж хочуть, щоб розмір акцизу не залежив від того, скільки років автомобілю.

Єврономери в Україні

Єврономери в Україні

Offshoreview.eu

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Єдиної ''пільгою'' для власників авто на єврономерах може бути зниження розміру штрафу – автоюрист

"Вважаємо, що найбільш прийнятний варіант, який швидко можна ввести з мінімальними змінами в законодавстві, це в існуючому законі з формули розрахунку акцизу прибрати коефіцієнт віку автомобіля, який доходить до 200% від його вартості", – заявили активісти.

Відзначимо, в Україні ще в 2018-му прийняли рішення ввести драконівські штрафи для водіїв на єврономерах. Однак після протестів євробляхеров Рада пішла на поступки і відстрочила покарання до 22 серпня.

"Пане Президенте! Ми, ваші виборці, просимо Вас невідкладно розглянути цю пропозицію, не допустити грабежу захистивши інтереси всіх українців", – йдеться у зверненні.

Які штрафи вводять:

  • за водіння машини на єврономерах – 8 500;

  • повторне протягом року водіння – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

  • якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

  • від 1 до 10 діб – 340 грн;

  • від 10 до 20 діб – 8 500;

  • від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

  • від 30 діб – 170 000 грн.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді прийняти законопроект, який би відтермінував штрафи для власників нерозмитнених автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см – €75 і €150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники машин на єврономерах не згодні з низкою положень цих законів, через що в багатьох регіонах України проходили акції протесту.

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Теги
Єврономери авто розмитнення
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Евробляхеров,порядка сотен тысяч,а кричат от имени "всех украинцев". Во вторых-решение вопроса таким образом-это бонус для организаторов "дела Евробляхеров". В третьих-мы делаем невозможным прогрес автостроения(Электрокаров,хотя бы).Нужны ресурсы для дотатиций добычи лития,постройки заводов для выпуска и новых технологий Аккумуляторов...
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