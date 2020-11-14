Ексрадник Єрмака заявив про масштабні махінації на будівництві доріг за рахунок Covid-фонду

Ексрадник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні. За його словами, тендерну процедуру змінили так, що новим критеріям відповідають шість "обраних" компаній. Вони отримали з бюджету 36 млрд грн. Саме стільки витратили на дороги з Фонду по боротьбі з Covid-19.

Про це Уманський заявив на своїй сторінці в Facebook. Варто відзначити, що виділення коштів на дороги з фонду на боротьбу з коронавірус обговорюється вже кілька місяців. При цьому Уманський зробив про це заяву тільки після свого звільнення з Офісу президента.

За його словами, за останні два роки бюджет "на дороги" виріс в 3 рази. У наступному році він перевищить бюджет Міноборони, і може зрівнятися з бюджетом на всю медичну систему.

"З початку "Великого будівництва" почалися зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає тільки шість компаній – улюбленці "долі", або "картель , як їх називають колеги", – написав політик.

В сумі зазначені шість компаній, за словами Уманського, отримали 36 млрд грн (стільки ж на дороги перевели з Covid-фонду). Частину роботи вони передали підрядникам з дисконтом в 30-40%.

"Дурнів" не так багато. МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору. Уряду його робити страшно. Країна наближається до економічного армагенддону. Свідомо?! ", – написав Уманський.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство фінансів повідомило, що протягом тижня з коронавірусного фонду було виділено понад 1 млрд гривень на відновлення автодоріг державного значення. За цей же період часу на фінансову допомогу у вигляді лікарняних витратили тільки 9,5 млн гривень.