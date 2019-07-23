Ексгубернатору, який "забув" 35 млн грн, заборонили покидати Київ

У Солом'янському райсуді Києва обрали запобіжний захід для екс-губернатора Запорізької області Костянтина Бриля.

Про це повідомляють в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі (САП), не називаючи при цьому імені. Колишнього чиновника підозрюють у тому, що він не вніс до декларації майна на 35 млн грн.

"Слідчим суддею Солом'янського райсуду обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому керівнику однієї з ОДА, який підозрюється в скоєнні кримінального злочину за статтею" Декларування недостовірної інформації", - говорять в САП.

Екс-губернатор буде зобов'язаний за першою вимогою приїжджати до слідчого і прокурора, йому заборонили без дозволу залишати Київ. Також Брилю не можна спілкуватися зі свідками про обставини кримінального провадження, по якому він проходить.

У САП уточнюють, що чиновник в деклараціях за 2016 і 2017 роки не вказав майно (земельну ділянку, автомобілі), а також доходи і корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн грн і 8 млн грн відповідно. Крім того, з'ясувалося, що в 2015 році службовець всупереч законодавству взагалі не подав декларацію.

Костянтин Бриль

У САП не називають ім'я екс-чиновника. Проте 19 липня екс-губернатор Запорізької області Костянтин Бриль у себе на Facebook написав, що йому в Солом'янському райсуді обирають запобіжний захід. Також він поскаржився, що йому нібито хочуть заборонити спілкуватися з членами сім'ї.

"У той час поки Свинарчук бігає, Брилю забороняють спілкуватися з сім'єю! Виявляється, аби подолати корупцію потрібно не спілкуватися ыз сім'єю! ... А саме: з дружиною, яка є матір'ю трьох моїх доньок, а також з моїми батьками", - написав Бриль.

Втім, в фото клопотання про запобіжний захід, яке він прикріпив до посту, також йдеться про заборону екс-чиновнику спілкуватися з рідними про обставини кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу про розтрату 13 млн грн колишнім керівництвом авіаремонтного заводу "Авіакон" на Сумщині. В обвинувальному акті фігурують екс-директор ДП "Авіакон", його колишній заступник і представник приватної компанії офшорної юрисдикції.

Також керівник САП Назар Холодницький заявив, що антикорупційна прокуратура має чотири справи щодо п'яти народних депутатів категорії А, спрямованих до судів, і 22 обвинувальних акта щодо суддів.

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