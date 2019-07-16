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Служать до 100 років: як обігріти будинок за допомогою метро

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Тепле повітря в тунелях метро, на яке часто скаржаться пасажири, може бути не недоліком, а перевагою. З його допомогою можна опалювати тисячі будинків, які стоять біля підземки.

Технологію, яка дозволяє використовувати повітря, нагріте від поїздів, електроніки і пасажирів, запропонували вчені зі швейцарської Лозанни. Як повідомляє BBC, енергію від потоків гарячого повітря можна використовувати в системах рекуперації тепла, щоб обігрівати або охолоджувати будівлі, що розташовані нагорі.

Ця технологія схожа на принцип роботи холодильника.

У стінки тунелю вбудовують пластикові труби, наповнені теплоносієм (наприклад, звичайною водою). Холодна рідина прокачується по трубах, нагрівається теплом тунелю і виходить на поверхню, де потрапляє в систему опалення будівель.

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За допомогою тепла з метро можна гріти будинки

За допомогою тепла з метро можна гріти будинки

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Швейцарські дослідники говорять, що подібні системи дешево коштують, їх легко встановити, а служити вони можуть до 100 років. Ось тільки теплові насоси потрібно міняти частіше – кожні 25 років.

Щоб підрахувати всі переваги свого відкриття, вчені встановили експериментальну систему на одній із нових і ще не відкритих ліній метро в Лозанні.

"Тести показали, що з 60 тис квадратних метрів тунелів можна зібрати енергію, достатню для опалення 1500 квартир площею 80 квадратних метрів", – розповідає керівник дослідження Марго Пельт'є.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти вважають, що в наступному опалювальному сезоні українські споживачі газу платитимуть значно більше. Так, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначив, що влітку традиційно споживається не дуже багато газу. Тому зниження ціни на газ суттєво не вплине заощадження коштів як приватних споживачів, так і підприємств і зниження собівартості їх продукції не відбудеться.

Водночас прем'єр Володимир Гройсман несподівано пообіцяв нове зниження ціни на газ в Україні і пояснив чому.

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Тема
опалювальний сезон
Теги
комунальні послуги метро
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