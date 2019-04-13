|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Особисті фінанси

Є одне "але": колекторам в Україні заборонили вриватися у будинки боржників

560Читати матеріал російською

Банкіри і колектори в Україні не мають права захоплювати без спеціальної постанови суду квартири і будинки кредитних боржників.

Такий висновок у своїй правовій позиції зробила Велика палата Верховного суду, розглядаючи справу №2-23/2008. Після того, як людина виграла відповідний позов в Європейському суді з прав людини, повідомляє UBR.ua.

"Стаття 30 Конституції України передбачає, що проникнення до житла допускається не інакше як за вмотивованим рішенням суду, додаючи, що в невідкладних випадках або, зокрема, з метою порятунку майна законом може передбачатися інший порядок проникнення до житла", — зазначається у висновку.

Новини
На виручку купив 9 квартир: у Києві полковник поліції продавав інформацію колекторам

Є одне "але": колекторам в Україні заборонили вриватися у будинки боржників

Відзначається, що банкіри і колектори зазвичай плутають два поняття — стягнення застави і проникнення на територію позичальника. Верховний же суд зараз їх чітко розмежував.

"Він уточнив, що кредиторам і колекторам недостатньо мати при собі постанову суду про стягнення об'єкта нерухомості по проблемному кредиту. Вони повинні отримати ще одну — додаткову — постанову суду про проникнення у житло і усунення перешкоди в користуванні майном. Вонп може здаватися формальною, адже банкіри вже представили, що забрали заставу. Але вона обов'язкова. Без неї банкіри, колектори і навіть присутні з ними люди спортивної зовнішності — порушують закон. Все до одного. Їх можна залучати до відповідальності і за зловживання, а потерпілий позичальник має право на відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Взагалі рішення суду повинна виконувати Державна виконавча служба", — пояснив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні боржники банків ризикують зіткнутися з колекторськими компаніями, які використовують для вибивання боргів дзвінки з погрозами, смс-повідомлення і особисті візити.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки