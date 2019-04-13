Є одне "але": колекторам в Україні заборонили вриватися у будинки боржників

Банкіри і колектори в Україні не мають права захоплювати без спеціальної постанови суду квартири і будинки кредитних боржників.

Такий висновок у своїй правовій позиції зробила Велика палата Верховного суду, розглядаючи справу №2-23/2008. Після того, як людина виграла відповідний позов в Європейському суді з прав людини, повідомляє UBR.ua.

"Стаття 30 Конституції України передбачає, що проникнення до житла допускається не інакше як за вмотивованим рішенням суду, додаючи, що в невідкладних випадках або, зокрема, з метою порятунку майна законом може передбачатися інший порядок проникнення до житла", — зазначається у висновку.

Відзначається, що банкіри і колектори зазвичай плутають два поняття — стягнення застави і проникнення на територію позичальника. Верховний же суд зараз їх чітко розмежував.

"Він уточнив, що кредиторам і колекторам недостатньо мати при собі постанову суду про стягнення об'єкта нерухомості по проблемному кредиту. Вони повинні отримати ще одну — додаткову — постанову суду про проникнення у житло і усунення перешкоди в користуванні майном. Вонп може здаватися формальною, адже банкіри вже представили, що забрали заставу. Але вона обов'язкова. Без неї банкіри, колектори і навіть присутні з ними люди спортивної зовнішності — порушують закон. Все до одного. Їх можна залучати до відповідальності і за зловживання, а потерпілий позичальник має право на відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Взагалі рішення суду повинна виконувати Державна виконавча служба", — пояснив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні боржники банків ризикують зіткнутися з колекторськими компаніями, які використовують для вибивання боргів дзвінки з погрозами, смс-повідомлення і особисті візити.

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