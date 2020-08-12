Джорджу Соросу виповнилося 90 років: невідомі факти і міфи

Американському мільярдерові Джорджу Соросу 12 серпня 2020 року минуло 90 років. У рейтингу Forbes зі статком у $8,2 млрд він посідає 162 місце. Сорос вважається одним з найвпливовіших людей в світі, оскільки крім фінансів активно втручається в політику та економіку багатьох країн. Бізнесмена постійно критикують, називаючи злим генієм і "автором" багатьох економічних криз. У той же час він відомий як великий благодійник.

OBOZREVATEL зібрав 10 фактів про цього бізнесмена.

Народився у 1930 році в Угорщині у родині євреїв.

Під час німецької окупації допомагав батькам підробляти документи, щоб його земляки могли врятуватися від Голокосту.

Після Другої світової війни сім'я Сороса виїхала до Великобританії.

Там він закінчив престижну Лондонську школу економіки. Під час студентства наставником Сороса був філософ Карл Поппер, який ввів поняття "відкрите суспільство" – на протиставлення диктатурі. У 1979 році Сорос заснував благодійний фонд з такою назвою.

В Англії працював на різних низькооплачуваних посадах на кшталт офіціанта або швейцара на вокзалі.

Одночасно він намагався знайти роботу в банку. Це йому вдалося в 1953 році.

Кар'єра у фінансах почалася після його переїзду в США у 1956 році.

Торги на біржі він почав, маючи $600. Спочатку він збирався заробити $500 тис., а потім повернутися в Англію, щоб вивчати там філософію.

У 1992 році бізнесмен зміг заробити $1 млрд, зігравши на падінні британського фунта.

Після цього йому дали прізвисько "людина, яка обвалила Банк Англії".

Також вважається, що у 1997 році Сорос влаштував кризу в Індонезії, Малайзії, Філіппінах і Сінгапурі.

Там він також зігнав на зниженні курсу валют. Проблеми в економіках цих країн тривали 15 років.

Сорос активно втручається у внутрішню політику США, був одним з найбільших донорів Демократичної партії.

Під час президентських виборів 2004 року він витратив $24 млн на кампанію, спрямовану проти Джорджа Буша-молодшого, але той все одно переміг. На виборах 2016 року підтримував Хілларі Клінтон, опонентку Дональда Трампа, але вона програла.

За весь час витратив на благодійність понад $32 млрд.

За оцінкою Forbes, це дорівнює 79% від усіх зароблених ним капіталів.

Бізнесмена критикують політики як правого, так і лівого спрямування. Зокрема, приписують фінансування антиурядових рухів та намагання розхитати Європу за допомогою мігрантів.

Серед нових теорій – нібито він стоїть за рухом Black Lives Matter. А деякі фінансисти вважають, що Сорос влаштовує фінансові кризи, щоб примножувати свої капітали.

У 2014 році фінансист провів зустріч з президентом Петром Порошенко.

Під час зустрічі через свій фонд "Відродження" Сорос ініціював створення стратегічної групи радників для допомоги в проведенні реформ. Виступає за підтримку України Євросоюзом і США. У 1995 році Сороса обрали іноземним членом Національної академії наук України, а в 2015 році нагородили українським орденом Свободи.