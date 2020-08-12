Джорджу Соросу виповнилося 90 років: невідомі факти і міфи

Ярослав Маркін Особисті фінанси 14:44, 12.08.2020 Оновлено: 14:55, 12.08.2020

Американському мільярдерові Джорджу Соросу 12 серпня 2020 року минуло 90 років. У рейтингу Forbes зі статком у $8,2 млрд він посідає 162 місце. Сорос вважається одним з найвпливовіших людей в світі, оскільки крім фінансів активно втручається в політику та економіку багатьох країн. Бізнесмена постійно критикують, називаючи злим генієм і "автором" багатьох економічних криз. У той же час він відомий як великий благодійник.

OBOZREVATEL зібрав 10 фактів про цього бізнесмена.

  • Народився у 1930 році в Угорщині у родині євреїв.

Під час німецької окупації допомагав батькам підробляти документи, щоб його земляки могли врятуватися від Голокосту.

  • Після Другої світової війни сім'я Сороса виїхала до Великобританії.

Там він закінчив престижну Лондонську школу економіки. Під час студентства наставником Сороса був філософ Карл Поппер, який ввів поняття "відкрите суспільство" – на протиставлення диктатурі. У 1979 році Сорос заснував благодійний фонд з такою назвою.

  • В Англії працював на різних низькооплачуваних посадах на кшталт офіціанта або швейцара на вокзалі.

Одночасно він намагався знайти роботу в банку. Це йому вдалося в 1953 році.

  • Кар'єра у фінансах почалася після його переїзду в США у 1956 році.

Торги на біржі він почав, маючи $600. Спочатку він збирався заробити $500 тис., а потім повернутися в Англію, щоб вивчати там філософію.

  • У 1992 році бізнесмен зміг заробити $1 млрд, зігравши на падінні британського фунта.

Після цього йому дали прізвисько "людина, яка обвалила Банк Англії".

  • Також вважається, що у 1997 році Сорос влаштував кризу в Індонезії, Малайзії, Філіппінах і Сінгапурі.

Там він також зігнав на зниженні курсу валют. Проблеми в економіках цих країн тривали 15 років.

  • Сорос активно втручається у внутрішню політику США, був одним з найбільших донорів Демократичної партії.

Під час президентських виборів 2004 року він витратив $24 млн на кампанію, спрямовану проти Джорджа Буша-молодшого, але той все одно переміг. На виборах 2016 року підтримував Хілларі Клінтон, опонентку Дональда Трампа, але вона програла.

  • За весь час витратив на благодійність понад $32 млрд.

За оцінкою Forbes, це дорівнює 79% від усіх зароблених ним капіталів.

  • Бізнесмена критикують політики як правого, так і лівого спрямування. Зокрема, приписують фінансування антиурядових рухів та намагання розхитати Європу за допомогою мігрантів.

Серед нових теорій – нібито він стоїть за рухом Black Lives Matter. А деякі фінансисти вважають, що Сорос влаштовує фінансові кризи, щоб примножувати свої капітали.

  • У 2014 році фінансист провів зустріч з президентом Петром Порошенко.

Під час зустрічі через свій фонд "Відродження" Сорос ініціював створення стратегічної групи радників для допомоги в проведенні реформ. Виступає за підтримку України Євросоюзом і США. У 1995 році Сороса обрали іноземним членом Національної академії наук України, а в 2015 році нагородили українським орденом Свободи.

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Економіка Особисті фінанси

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