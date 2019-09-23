"Двоповерхова афера" з кредитами: українців попередили про нову небезпеку

Українці, які необачно взяли кредит під величезні відсотки в конторах мікропозик, ризикують зіткнутися ще й із шахраями. Вони обіцяють списати борг, але в підсумку залишають без грошей.

Про "двоповерхову аферу" розповіла блогерка Тетяна Гонченко в Facebook. Вона наводить приклад. Спочатку людина, повіривши рекламі про "швидкі гроші прямо зараз", позичає якусь суму, наприклад, 5000 гривень. За кілька місяців через високі відсотки цей борг перетворюється в умовні 20-25 тисяч гривень. Боржник їх повернути не може. І тут з'являються представники нібито колекторської контори, які говорять: "ця контора згодна закрити питання, якщо ви прямо зараз заплатите 10 тисяч".

А далі відбувається обман. "Людина платить "прямо зараз" 10 тисяч і ці люди зникають. Бо це були шахраї. Врешті борг 20-25 тисяч продовжує висіти, але людина "полиняла" ще на 10 тисяч", – попереджає про схему Гонченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пропонують обмежити максимальні ставки за "швидкими кредитами", розмір внесків і розробити спеціальні правила для тих, хто не може платити.

Банкіри і колектори в Україні не мають права захоплювати без спеціальної постанови суду квартири і будинки кредитних боржників. Такий висновок у своїй правовій позиції зробила Велика палата Верховного суду, розглядаючи справу №2-23 / 2008.

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