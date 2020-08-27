Дружина-мільйонерка, зв'язки з Тимошенко і тесть в ОП: чим відомий новий глава Одеської митниці Пудрик

Чиновник із майже 20-річним стажем Денис Пудрик очолив Одеську митницю, яка традиційно вважається найбільш корумпованою в Україні. Нова влада "слуг народу" за рік перебрала цілий список кандидатів, але ніхто не зміг показати відчутний результат.

Нове призначення вже встиг розкритикувати Міхеїл Саакашвілі. Він стверджує, що це "посилить корупційне коло". І причини для такої заяви справді є. Незважаючи на скромну зарплату, Пудрик разом із дружиною обзавівся величезною кількістю нерухомості по всій країні і в Туреччині.

Його тесть – радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, а сам він був членом "Батьківщини" і нібито є "кумом Тимошенко". На дружину оформлено бізнес, левову частку нерухомості, хоча сама вона в інтерв'ю зізнавалася, що є юристкою і боялася відкривати навіть свій невеликий ресторан у передмісті Києва три роки тому.

Про те, кому "слуги народу" довірили Одеську митницю, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скромний митник і дружина-мільйонерка

Торік Денис Пудрик отримав 103 тисячі зарплати (8,6 тисячі на місяць), усе своє життя він пропрацював на митниці. З 21-річного віку обіймав посади від інспектора до керівника. В різні часи очолював Кримську, Кіровоградську, Луганську, Чернігівську, Львівську, Бердянську митниці.

Незважаючи на високі посади, зі своєю офіційною зарплатою Пудрику було б складно не те щоб обзавестися нерухомістю, але навіть прогодувати трьох дітей. Наприклад, у вакансії начальника Одеської митниці зараз зазначено рівень зарплати в 10,9 тис. грн.

Незважаючи на це, разом із дружиною митник володіє: квартирою в Києві площею 117 квадратів, дачею під Києвом площею 219,3 квадратів, двома квартирами в Донецьку (159,9 і 77,9 квадратів), будинком в 714,9 і квартирою в 138,7 квадратних метрів у Сімферополі. А ще двома квартирами в 120 і 30 квадратних метрів – у Туреччині.

Денис Пудрик зі своєю дружиною Наталією facebook.com/natali.kunitshyna

І це не кажучи про цілий автопарк. Як із зарплатою в 10 тисяч придбати нерухомість на десятки мільйонів гривень – питання відкрите. Могла, наприклад, платити дружина Наталя. Вона, судячи з реєстру юридичних осіб, значиться у власниках декількох компаній (переважно в Криму), а під Києвом їй належить невеликий ресторанчик. Причому відкрила вона його в Українці з населенням в 20 тис. осіб.

В інтерв'ю "Апострофу" вона зізналася, що за професією юристка і їй було складно відкривати свій бізнес – ресторан. Хоча до того моменту на неї вже було оформлено цілу низку підприємств у Криму.

"Колись я була на одному семінарі, де ми говорили про цілі на майбутнє, чого хотіли б досягти. Тоді я і подумала, що хотіла б свій ресторан, але розуміла, що це не моя професія, адже за освітою я юристка", – розповіла дружина митника.

Ресторан дружини Пудрика apostrophe.ua/

У декларації за минулий рік Наталія вказала дохід у розмірі близько 83 тис. грн на місяць. З огляду на те, що сім'я виховує трьох дітей і утримує нерухомість по всій країні, а чоловік має досить скромну зарплату, навіть вагомий офіційний дохід дружини не дав би їм змоги заволодіти величезними квартирами в різних містах України та в Туреччині.

У Наталії це вже другий шлюб. До цього вона була заміжня за Володимиром Бабаніним, який у 2013-му став керівником Кримського клінічного шкірно-венерологічного диспансеру. Дівоче прізвище дружини Пудрика – Куніцина. Її батько, Сергій Володимирович, очолював Севастопольську міську державну адміністрацію, був нардепом від БПП, а зараз – глава Офісу президента Андрій Єрмак покликав його очолити раду у справах ветеранів.

Журналіст Юрій Бутусов уважає, що саме зв'язок тестя з Банковою допоміг Пудрику очолити Одеську митницю. Але свої "кінці" у владі є і в самого митника. Як стверджують ЗМІ, він кум лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Ба більше, у 2019-му, коли він ще був люстрованим і не міг працювати чиновником, він вирішив обратися до парламенту і потрапив 55-м номером у списку "Батьківщини".

Пудрик балотувався в нардепи ЦВК

До речі, в інтернеті можна натрапити на твердження про те, що насправді Пудрик не є професором. Хоча сам митник стверджує зворотне.

Люстрація, суди і повернення у владу

Ще в 2015-му Пудрик потрапив під люстрацію, оскільки працював за часів президентства Віктора Януковича й підкорявся тодішньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку (зараз переховується в Росії).

Однак із влади митник ішов без особливого бажання. Він подав до суду проти Міністерства юстиції і зажадав виключити свої дані з реєстру люстрованих чиновників. Суд він виграв тільки цього року. Час, коли працювати чиновником йому заборонили, він провів, зокрема, на посаді проректора Університету державної фіскальної служби – займався технічним обслуговуванням навчальних корпусів і гуртожитків.

Виявилося, що кращого кандидата на посаду глави Одеської митниці, ніж скромний люстрований чиновник із нерухомістю на десятки мільйонів, немає. Чи допомогли зв'язки у владі або ж відіграв свою роль кадровий голод – питання відкрите.