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27 лютого • оновлено в 23:18
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Друг Дубілета перевірив українців на жадібність: відео експерименту

4.9т
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Друг міністра Кабміну Дмитра Дубілета Михайло Рогальський провів соціальний експеримент з загубленими гаманцями, перевіривши українців на жадібність.

Колишній бізнес-партнер Дубілета розкидав 60 гаманців з грошима і банківською карткою (з пін-кодом) в п'яти містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі (щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки).

Після цього він підрахував, скільки гаманців повернули власникам, чи залишилися в них гроші, а також чи пробували учасники експерименту зняти гроші з картки.

Сам Дубілет очікував, що повернуть 80% гаманців. Однак результати виявилися зовсім іншими.

Друг Дубілета перевірив українців на жадібність

Друг Дубілета перевірив українців на жадібність

Так, найбільше гаманців повернули жителі Харкова – 5 з 10 з грошима і ще один порожній. Результати нижче середнього зафіксували в Києві, Дніпрі, по 4. При цьому у Львові повернули всього лише три гаманця (один порожній), тоді як в Одесі – жодного.

Автори експерименту закликали не робити висновки про жителів міст за результатами, зазначивши, що це може бути просто збігом обставин.

Також українцям порадили не носити в гаманці разом з картами записані пін-коди від них.

У п'яти містах України провели соціальних експеримент з загубленими гаманцями

У п'яти містах України провели соціальних експеримент з загубленими гаманцями

У п'яти містах України провели соціальних експеримент з загубленими гаманцями

У п'яти містах України провели соціальних експеримент з загубленими гаманцями

У п'яти містах України провели соціальних експеримент з загубленими гаманцями

У п'яти містах України провели соціальних експеримент з загубленими гаманцями

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета запідозрили в тому, що його гучний перепис населення в Україні є фальсифікацією. Пізніше він заявив, що це фейк, який був запущений для дискредитації його діяльності.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Дмитро Дубілет
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Жадные, но не очень!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Интересно, почему Харьковчане ( а точнее русскоговорящие ) вернули 5 кошельков, а во Львове 3 ( 1 оказался пустым ) это снова Путин виноват ? Или Харьковчане просто не настоящие украинцы ?
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