Дріб'язок СРСР скуповують за цілий статок: скільки коштує кожна монета

Монети СРСР різного номіналу і року випуску можна продати за цілий статок. У мережі можна знайти десятки оголошень про продаж дрібниці за ціною від 100 тис. грн.

Детальніше про те, скільки коштують монети часів Союзу, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Залежно від року випуску і номіналу нумізмати готові віддавати за монети часів СРСР цілий статок. Наприклад, 10 копійок 1991 року випуску з буквою "м" готові купити за три тисячі гривень, а за 20 копійок того ж року випуску – дві тисячі гривень.

OLX

OLX

До речі, в інтернеті можна зустріти десятки оголошень, в яких монети продають цілими пакетами по "оптової" ціною, наприклад, в 100 тис. грн.

Детальніше дізнатися, скільки коштує кожна монета, можна дізнатися, ознайомившись з таблицею, підготовленої виданням vechi.com.ua.

vechi.com.ua

vechi.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стався сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають в кафе і на заправках.

Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках дізнаються нову купюру і приймають для платежів.

З 1 жовтня 2019 го НБУ став виводити з обігу купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.

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