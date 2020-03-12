Головна Новини
12 березня • оновлено в 06:51
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Дріб'язок СРСР скуповують за цілий статок: скільки коштує кожна монета

8.8т
Читати матеріал російською

Монети СРСР різного номіналу і року випуску можна продати за цілий статок. У мережі можна знайти десятки оголошень про продаж дрібниці за ціною від 100 тис. грн.

Детальніше про те, скільки коштують монети часів Союзу, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Залежно від року випуску і номіналу нумізмати готові віддавати за монети часів СРСР цілий статок. Наприклад, 10 копійок 1991 року випуску з буквою "м" готові купити за три тисячі гривень, а за 20 копійок того ж року випуску – дві тисячі гривень.

Дріб'язок СРСР скуповують за цілий статок: скільки коштує кожна монета

OLX

Дріб'язок СРСР скуповують за цілий статок: скільки коштує кожна монета

OLX

До речі, в інтернеті можна зустріти десятки оголошень, в яких монети продають цілими пакетами по "оптової" ціною, наприклад, в 100 тис. грн.

Детальніше дізнатися, скільки коштує кожна монета, можна дізнатися, ознайомившись з таблицею, підготовленої виданням vechi.com.ua.

Дріб'язок СРСР скуповують за цілий статок: скільки коштує кожна монета

vechi.com.ua

Дріб'язок СРСР скуповують за цілий статок: скільки коштує кожна монета

vechi.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стався сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають в кафе і на заправках.

Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках дізнаються нову купюру і приймають для платежів.

З 1 жовтня 2019 го НБУ став виводити з обігу купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Теги
гроші в пакунках СРСР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
1
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги