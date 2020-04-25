Достатньо зайти в інтернет: шахраї в розпал коронавірусу залишають українців без копійки

В Україні шахраї в розпал коронавірусу придумали новий спосіб обману. Користувачам інтернету пропонують залишити заявку і подивитись відео нібито для того, щоб навчитися заробляти на вірусі, однак замість цього на комп'ютер або телефон встановлюють шкідливу програму, яка дозволяє вкрасти особисті дані і отримати доступ до банківського рахунку.

Про це повідомляє Асоціація "Єма". "Щоб дізнатися, як заробити на пандемії, потрібно залишити відповідну заявку на сайті, після чого з вами зв'яжеться менеджер, який і розповість секрети заробітку. Якщо після такої "консультації" у вашому гаманці залишаться хоч якісь гроші, – вам пощастило, ви стійкі до психологічних маніпуляцій. А ось вашому гаджету, якщо на ньому не встановлено надійний антівірусника, після відвідин зараженого сайту, що містить шкідливе програмне забезпечення, ймовірно знадобиться серйозне лікування", – йдеться в повідомленні ЕМА.

Шахраї

Там радять перед тим, як відкрити будь-який сайт або підписатись на будь-який курс, більше дізнатися про проєкт і перевірити його репутацію. Ще один спосіб шахрайства – шахрайські чат-боти, які нібито для отримання матеріальної допомоги просять вказати дані банківської картки і навіть пароль для доступу до рахунку.

Шахраї

Фахівці вже помітили шахрайську схему від імені ПриватБанку і НБУ. Кожен раз шахраї обіцяють виплатити матеріальну підтримку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися шахраї, які розсилають фейковий повідомлення про нарахування 1000 грн, обіцяних пенсіонерам у зв'язку з карантином.

Якщо ви також стали жертвою шахрайства і хочете розповісти свою історію – пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.

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