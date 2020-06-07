Україна почала виплачувати підприємцям допомогу: кому передбачена і як оформити

Дарина Дурова Особисті фінанси 20:25, 7.06.2020 Оновлено: 20:32, 7.06.2020

Українські підприємці, які не працювали на карантині й не мають найманих працівників, можуть отримати фінансову допомогу з часткового безробіття.

Як повідомила пресслужба Державного центру зайнятості, фізичні особи-підприємці повинні бути застрахованими, тобто сплачувати єдиний соціальний внесок.

Щоб отримати гроші, ФОПам протягом 90 днів із моменту призупинення або скорочення діяльності потрібно звернутися в центр зайнятості за місцем сплати ЄВ. Туди потрібно принести необхідний пакет документів.

Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності і з розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної зарплати (4723 грн) на місяць.

Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності, а також протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із допомоги не стягується.

Детальну кваліфіковану консультацію з оформлення допомоги можна отримати в будь-якому центрі зайнятості в телефонному режимі, додала пресслужба.

Україна виплатить допомоги ФОПам через карантин
Ілюстрація

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