Долари купувати не можна: аналітики дали важливу пораду українцям

Період карантину і загострення не найкращий період для покупки долара. При цьому влітку курс валют в Україні може стабілізуватися біля більш низьких позначок.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Влітку, ймовірно, закінчиться карантин, виростуть виручки аграріїв, закінчиться опалювальний сезон. Все це призведе до того, що валюта буде дешевшати.

У період кризи долар традиційно дорожчає, але криза рано чи пізно проходить. Якщо немає необхідності в валюті, краще дочекатися "спокійного" періоду, коли курс стабілізується.

Курс долара

А якщо така необхідність є, найкраще купувати невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в Україні після декількох тижнів різкого зростання кардинально змінив свою траєкторію. Вже до 12 квітня, як прогнозують аналітики, валюта може опуститися нижче психологічної позначки в 27 грн/$.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара у середньому за рік – 29,5 грн.

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