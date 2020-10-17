Долар в Україні подорожчає: озвучено цифру на кінець жовтня

В Україні курс долара до кінця жовтня може вирости від 28,34 до 28,5 грн/$.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ми стежимо за рішеннями НБУ і припускаємо підвищену волатильність на ринку, через що курс може коливатися в широкому діапазоні – 28,25-28,50 гривень за долар", – прогнозує експерт.

Курс гривні в п'ятницю, 16 жовтня, підвищився до рівня 28,34 гривень за долар. Ринок перебуває в очікуванні позачергового засідання НБУ і розв'язання кадрових питань. Якщо кадрові перестановки буде здійснено, ринок може відреагувати черговою хвилею волатильності і ослабленням гривні. НБУ буде змушений розв'язувати проблему інтенсивними продажами валюти з резервів.

На курс гривні також тиснуть негативні новини про те, що відразу вісім обласних центрів України потрапили в "червону" зону карантину через коронавірус. Обмеження почнуть діяти з 19 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже 2021 року більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.