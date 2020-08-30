Долар в Україні перейшов до зростання: аналітики розповіли, скільки коштуватиме у вересні

Восени в Україні традиційно розпочинається період плавної девальвації гривні. Винятком не стане і 2020-й, впевнені аналітики. У перший тиждень вересня курс долара може вирости на 20-30 коп. і досягти позначки в 27,6 грн/$.

Детальніше про те, як і чому зміниться курс валют в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Помірне зростання долара

Восени через збільшення імпорту і початок активного бізнес-сезону долари в Україні купують активніше. Це зазвичай призводить до подорожчання валюти. Така тенденція спостерігалася протягом як мінімум трьох років. "Курс долар / гривня залишатиметься в діапазоні 27,25-27,58 грн, євро / гривня – в ціновому каналі 32,35-33,15 грн", – розповідає аналітик RoboForex Андрій Гойл.

Долар подорожчав і в інших країнах. А це впливає і на валютний ринок України. Індекс долара зміцнюється проти кошика світових резервних валют. Виступ глави Федрезерву США (аналог Нацбанку України в США) Дж. Пауелла (Jerome Powell) містив тези, які свідчать про зміну "фокуса" з розширення балансу регулятора на утримання інфляції в межах 2%. Євро проти долара США ослаб до нижньої межі цінового каналу – 1,1734. За подальшого зміцнення долара в цій валютній парі євро девальвує до 1,1690.

Pixabay Курс долара ростиме

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб більш песимістичний у своїх оцінках. Він упевнений, що долар може подорожчати в Україні до 27,6 грн/$. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,4 / 27,6 грн", – прогнозує експерт.

Спред (різниця) між середньою покупкою і середнім продажем скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки порівняно з продажем.

Як правильно купувати долари в Україні

Якщо відкладати на конкретну покупку. У такому разі правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще одразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. Водночас велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Існують такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Справа в тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. У такому обміннику можуть продати фальшивки і на наступний день зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Курс долара буде рости besplatka.ua

Головна перевага покупки валюти в банках – безпека. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюта в готівці. Цілком можливо, що при прохання продати вам $200-300 співробітник відділення запропонує прийти в інший день.

Минулого року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, у такому разі необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

Відкриття інтернет-карти безкоштовне, також не потрібно платити комісію під час поповнення. Так, щоб купити долари, потрібно просто перевести певну суму зі своєї карти з нацвалютою на доларову. Конвертація відбудеться автоматично.