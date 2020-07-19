Долар в Україні кардинально подорожчає: аналітики назвали нову вартість

В Україні американська валюту до кінця липня може коштувати близько 27,7 грн/$, незважаючи на призначення нового глави НБУ.

Про це OBOZREVATEL повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

За його оцінками гривня може втратити близько 50 копійок, що можна вважати відчутною девальвацією за такий короткий період часу.

Одна з причин такої девальвації, додає аналітик, це страх перед новою політикою Національного банку під керівництвом призначеного днями Кирила Шевченка. У Раді він заявив, що зберігатиме фінансову стабільність, але при цьому пообіцяв створити фундамент для економічного розвитку. Чи означає це, що він піде на прискорення інфляції та девальвації гривні для збільшення виторгів та експортного прибутку бізнесу, невідомо.

Долар в Україні подорожчає НБУ

"Поки ринок оцінює це призначення негативно для гривні, курс долара піднявся до рівнів початку квітня. Для розуміння середньострокових перспектив сьогоднішніх заяв нового глави НБУ мало, треба буде дочекатися його перших значущих для валютного ринку дій на цій посаді", – розповідає Іосуб.

З таким твердженням погоджується і керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ринок очікує девальвації гривні, що стимулюватиме експортерів. Зі зростанням інфляції та девальвації гривні підвищаться і бюджетні надходження. Відповідно, ринок відіграє нові плани регулятора зниженням курсу", – розповідає аналітик.

За його оцінками, найближчим часом гривня продовжить девальвувати і може опуститися до рівня 27,4-27,5 грн/$. Загалом ринок перейшов у новий торговельний діапазон – 27-27,5 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України 16 липня призначила на посаду голови НБУ Кирила Шевченка.

Ми проаналізували його декларацію за 2019 рік і показали, скільки заробляв колишній топменеджер.

За прогнозами експертів, при новому главі НБУ курс долара залишиться стабільним. Відразу після новини про відставку ексочільника Нацбанку Якова Смолія низка експертів і політиків озвучила невтішний прогноз, мовляв, гривня почне стрімко дешевшати, а незалежність НБУ закінчилася.

А втім, в Україні вже тривалий час Нацбанк не встановлює вартості долара. Він усього лише скуповує надлишки валюти, щоб гривня різко не зміцнювалася, і продає валюту, коли її немає, щоб гривня різко не падала. Тобто єдине завдання – уникнути різких коливань.