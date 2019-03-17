Долар в Україні дійде до психологічної позначки: що буде з гривнею

Курс долара в Україні знижувався з другої половини, а на днях тенденція розгорнулася на 180 градусів. Вартість офіційної валюти зросла з 26,4 до 26,7 грн/$. Вже на наступному тижні гривня може подешевшати, опустившись нижче психологічної позначки в 27 грн/$.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з курсом долара в Україні.

Головне:

курс долара перейшов від зниження до зміцнення;

вартість валюти буде зростати ще як мінімум тиждень;

ситуація залишається стабільною, а долар через кілька тижнів знову може перейти до зниження;

якщо потрібна валюта – найкраще купувати її невеликими порціями в першій половині кожного місяця.

Тенденція розгорнулася, але ситуація може виправитися

Уже кілька днів курс долара в Україні невпинно зростає. До цього валюта подешевшала до рекордної в 2019-м позначки, підібравшись до 26,2-26,3 грн/$. Тепер же тенденція змінилася.

"Нацбанк був навіть змушений змінити роль покупця валюти на міжбанку на продавця", – пояснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Так, регулятор для того, щоб згладити подорожчання долара, почав продавати американську валюту зі своїх запасів.

Аналітик упевнений: в найближчий тиждень американська валюта продовжить дорожчати, однак це не означає, що тренд остаточно зламаний. "Короткостроково зниження національної валюти, ймовірно, продовжиться. На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,0/27,2 грн", – прогнозує Іосуб.

Так, за його оцінками, на всіх сегментах ринку гривня опуститься нижче психологічної позначки. Однак, водночас фінансовий аналітик Володимир Мазуренко вважає, що зниження буде більш плавним, а через сім днів курс може скласти 26,9 грн/$. За станом на 16 березня – 26,7 грн/$.

"Зараз бачимо на ринку ознаки триваючої як мінімум короткостроковій девальвації. Спред між курсом покупки і продажу розширився на 0,2%, вартість валюти зросла і буде планомірно зростати", – вважає Володимир Мазуренко.

Аналітик Єгор Комов також прогнозують девальвацію протягом тижня. При цьому експерт нагадує: настрій учасників ринку також залежить від політичних процесів в країні. А через кілька тижнів в Україні пройде перший тур президентських виборів.

"Перед виборами, великими політичними подіями, завжди спостерігаємо: учасники бояться, що ось зараз щось" зіпсується ", різко зміниться і так далі. Тому так, думаю, буде бачити два тижні дуже плавного коливання в бік подорожчання долара", – впевнений Мазуренко. За його оцінками, долар подорожчає до 26,9-27 грн/$.

Коли краще купувати валюту

Опитані аналітики впевнені: заробити на курсових коливаннях вкрай складно. Це не завжди вдається професіоналам, а для українців, які не володіють спеціальними фінансовими знаннями, це зробити практично неможливо.

"Думаю, правильніше запитати: як правильно купувати валюту в ситуацію коливання курсу, а не як заробляти на цьому", – пояснює Комов. Якщо, наприклад, долари потрібні для поїздки за кордон, або для відкриття валютного рахунку і т.д., найкраще щомісяця купувати валюту. Чекати якогось моменту не варто.

По-перше, важливо враховувати, що навіть в умовах повторюваних сезонних чинників, ситуація може змінитися. Тобто вгадати точний момент, коли вигідніше купувати, вкрай складно. По-друге, покупки доларів невеликими порціями "згладить" можливі ризики.

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Якщо долари або євро потрібні вже через кілька місяців, найкраще купувати валюту у другого тижня місяця, тоді на гривню проводиться мінімальний тиск. А ось в кінці місяця через валютні виплат зростає і попит. Тобто гривня, наприклад, 15 числа, швидше за все, буде міцніше, ніж 30-го.

Якщо ж валюта потрібна для того, щоб зберегти заощадження, потрібно максимально розділити свої ризики. Купувати відразу три валюти, дві з яких обов'язково долари і євро. Причому міняти гривні на долари потрібно маленькими порціями раз на місяць. Якщо відкладати з зарплати, купувати валюту краще раз на місяць. Тоді можливі коливання можна буде згладити, тим самим мінімізувавши ризики.

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