Діти "низької якості": Третьякова потрапила до скандалу через різке висловлювання. Відео

У мережі спливло скандальне відео голови комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, у якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

Про це вона заявила під час ефіру у відеосервісі Zoom. Запис було оприлюдено у Facebook ще 29 травня, але розголосу він набув лише зараз (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Третьякова розмірковувала про те, яким має бути справедливий розподіл соціальних виплат у державі, та хто заслуговує на грошову допомогу.

Що сказала Третьякова

Діти "низької якості"

"Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того щоб надати їй освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості. Які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Це теж Маргатер Тетчер говорила колись", – сказала Третьякова.

Стерилізація для тих, хто "сідає на допомогу"

Вона додала, що "Великобританія в цьому сенсі дуже жорстока до тих, хто не працює, і не захищає їх".

"В них навіть колись був заступником міністра соцполітики лорд один. Він сказав, що той, хто сідає і хоче отримати соцдопомогу – його потрібно стерилізувати. От така жорстока політика", – сказала Третьякова.

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