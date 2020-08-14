Дешеве здоров’я: аптеки пропонують знижки до 40%

Про своє здоров'я необхідно піклуватись навіть влітку, коли всі навкруги думають лише про відпочинок. Щоб нагадати українцям про це, роботизовані аптеки запровадили велику акцію "Стиглі знижки літні ціни". З 16 липня по 30 серпня 2020 року діють знижки до 40%. З такими цінами можна і на відпочинок з'їздити, і аптечку поповнити.

Знижки діють в аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" до 30 серпня 2020 року включно. Роботизовані аптеки пропонують за зниженою ціною не тільки безрецептурні лікарські препарати. Молоді мами можуть придбати молоковідсмоктувачі чи силіконові накладки, щоб пристосуватись до грудного вигодовування, навіть за складних умов. Якщо малюк вже почав знайомитись з іншою їжею, крім молока, аптеки пропонують для нього дитячі пюре, молочні та безмолочні каші та печиво зі знижкою. Асортимент акційних товарі великий, тому можна підібрати продукцію за смаковими вподобаннями маленького гурмана. Також молодим батькам стануть у пригоді дитячі сонцезахисні засоби, які збережуть ніжну шкіру малюка від шкідливого впливу ультрафіолету на пляжі та на прогулянці містом.

Фармбренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" потурбувались і про людей, що хворіють на цукровий діабет. Тільки цього літа з 16.07 по 30.08.2020 року діють знижки 100 грн на системи контролю рівня глюкози у крові.

Якщо збираєтесь у подорож чи створюєте домашню аптечку, можете придбати лікарські засоби від печії, захворювань вен, діареї, алергії зі знижкою до 40%. Ці засоби є найактуальнішими під час подорожей, та в час врожаю овочей та фруктів.

Роботизовані аптеки не обмежують покупців у кількості товарів для одночасного придбання. Акційні товари можна придбати в будь-якій кількості за умови наявності товару в точці продажу. Розмір знижки на товар, що вас зацікавив, можна дізнатися у провізора.

Окрім акційних знижок, роботизовані аптеки пропонують покупцям збирати бонуси програми лояльності “Лайк”. Треба тільки зареєструватись за номером телефону, щоб отримувати 1% від вартості чеку на власний бонусний рахунок. Потім накопичені “лайки”** можна використати під час наступних покупок. Арифметика економії проста: 1 “лайк” = 1 гривня.

І знижками, і створенням програми лояльності роботизовані аптеки йдуть назустріч своїм покупцям, допомагаючи піклуватись про власне здоров'я та економити кошти.

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*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Маються на увазі бонуси програми лояльності "Лайк".