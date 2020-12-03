Лікар – про зарплати медиків в Україні та Польщі: за 400 тисяч я сам поїду туди працювати

З огляду на проєкт державного бюджету на 2021 рік, українським лікарям не варто очікувати зарплат, які раніше обіцяв президент Володимир Зеленський.

Таку думку в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив президент Асоціації анестезіологів Сергій Дубров. Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 3 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лікар порівняв рівні запланованих на наступний рік зарплат в Україні та в Польщі і сказав, що готовий і сам поїхати працювати в лікарні країни-сусідки.

Лікар Сергій Дубров Скриншот трансляції

Дубров назвав питання заробітної плати медиків дуже важливим. Він зазначив, що всі міністри, крім глави МОЗ Максима Степанова, підтримали проєкт бюджету, який передбачає скорочення фінансування.

"Проєкт бюджету включає фінансування не 296 млрд, а 156 млрд гривень", – сказав медик.

"Я так розумію, що питання про те, що обіцяв президент у Верховній Раді 20 жовтня – зарплата лікарям 23 тисячі гривень, середнього персоналу 17 тисяч, молодшому медперсоналу 12 тисяч гривень – у цьому не буде", – зазначив Дубров.

Він розповів, що тим часом Польща запрошує анестезіологів на роботу за 200 злотих на годину (трохи більше 1,5 тисячі гривень).

"Це при роботі на ставку-півтори – 300-400 тисяч гривень", – сказав лікар. За його словами, влада Польщі вдвічі збільшила виплати для працівників медицини.

"На сьогодні Польща зробила зарплату для своїх лікарів на рівні зарплати лікарів Німеччини. Якщо ми будемо отримувати так, як ми отримували без надбавок 300%, 8–9 тисяч, то за 400 тисяч я сам поїду до Польщі працювати", – заявив Дубров.

Як писав OBOZREVATEL: