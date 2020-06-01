На 30% впали доходи державного бюджету в травні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, а за перші п'ять місяців вже зібрали на 38,5 млрд грн менше в бюджет ніж рік тому.

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Результати роботи економіки України та бюджетні надходження за травень та п'ять місяців 2020 року:

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За травень 2020 року:

- митниця стабільно продовжує не виконувати плани незважаючи на їх суттєве зменшення, зібрали 18,6 млрд грн при запланованих 21,7 млрд грн.

- податкова вдалося виконати план надходжень, зібрали 43,2 млрд грн при плані 39,6, це +3,6 млрд грн до плану, або +9,01%.

- надходження в місцеві бюджети склали 23,5 млрд грн при плані 24,9 млрд грн, це -5,08% до плану

- ЄСВ зібрано 21 млрд грн, це на 0,8 млрд грн менше ніж рік тому або -3,66%.

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Державний бюджет в листопаді виконано на 97,83%, при скоригованому плані 75,2 млрд грн зібрали 73,4 млрд грн.

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Підсумки за п'ять місяців 2020 року:

- Надходження в Державний бюджет не виконано на 43,8 млрд грн, або -10,13% до плану, зібрали 388,2 млрд грн при плані 432 млрд грн.

- Податкова зібрала 180,7 млрд грн при плані 188,8 млрд грн, -4,28% до плану.

- Митниця зібрала 103,4 млрд грн при плані 137,4 млрд грн, -24,76% до плану.

- Місцеві бюджети зібрали 112,5 млрд грн при плані 124,7 млрд грн, або -9,80% до плану

- ЄСВ зібрано 113 млрд грн, це на 6,4 млрд грн більше ніж рік тому або лише +6,00%.

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