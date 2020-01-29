Депутатів Верховної Ради жорстко оштрафували за прогули: складено топ порушників

Депутатів-прогульників, які не голосували під час засідань Верховної Ради або пропускали зібрання комітетів, у листопаді 2019 року оштрафували на 3 млн гривень.

Порушники були у всіх парламентських фракціях, йдеться у відповіді Головного організаційного управління Апарату ВРУ сайту "Чесно". При цьому 78 обранцям припинили виплату компенсації витрат, пов'язаних з виконанням повноважень (на канцелярію, поїздки на округ і т.д.).

Депутатів Ради штрафували за прогули

"Протягом листопада 2019 року 71 народний обранець без поважних причин не брав особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях Ради. Крім того, у листопаді 23 народні депутати без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50% засідань комітетів Вр, до складу яких їх обрано", – сказано в публікації.

Найбільше штрафів в сумі набралося у фракції ОПЗЖ – на 798 тис. гривень. За нею йде "Слуга народу" – 570 тис., "За майбутнє" – 456 тис., позафракційні депутати – 380 тис., "Батьківщина" і "Довіра" – по 304 тис. "Європейська солідарність" – 114 тис. Найбільш дисциплінованою виявилася фракція "Голосу" – її депутати прогуляли на 38 тис. гривень.

Топ депутатів-прогульників:

Олександр Дубинський ("Слуга народу") – пропущено 93,3% засідань;

Олексій Жмеренецький ("Слуга народу") – 93,3%;

Олексій Кучер ("Слуга народу", призначений головою Харківської ОДА) – 93,3%;

Дмитро Шенцев (позафракційний мажоритарник) – 91,8%;

Юрій Солод (ОПЗЖ) – 91%.

Серед прогульників комітетів – п'ятий Президент України Петро Порошенко (також він у листопаді пропустив 72,4% голосувань), голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович, сім'я Льовочкіних і член "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

Як штрафували депутатів у листопаді 2019 року "Чесно"

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