Дефіцит продуктів в РФ: росіяни залишаться без важливих продуктів

У Росії в 2019 році очікується дефіцит молока, сметани, сиру і рибної продукції.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, кілька тижнів тому міністр сільського господарства Росії "ощасливив" виробників молока. Незабаром їм доведеться сертифікувати готову продукцію в системі "Меркурій" (електронна система, яка допомагає відслідковувати вантажі). Нібито, це врятує росіян від фальсифікату.

З одного боку ідея, здавалося б, правильна, але з іншого – призведе до перебоїв у поставках молочки. Асоціація підприємств роздрібної торгівлі Росії (в неї входять найбільші мережі супермаркетів) заявила, що влітку очікуються перебої і в якийсь момент з прилавків можуть зникнути молоко, сметана, масло і сир.

місто Х

Крім самої реєстрації в "Меркурії" доведеться збирати велику кількість супровідних документів. Без них доставити продукти не вийде, тому частина товару буде очікувати оформлення.

У відкритому листі Мінекономіки представники Асоціації заявили: "Меркурій" добре працює в ланцюжку "ферма-цех". А якщо врахувати переробку і продаж, система виявиться занадто дорогою. Мовляв, витрати зростуть на 25-30%, а разом з тим збільшиться і вартість продукції. Але і на цьому проблеми не закінчуються. З 1 вересня така ж проблема може виникнути і з рибною продукцією. Російська Асоціація виробничих і торгових підприємств рибного ринку заявила про те, що новий технічний регламент дозволить конфіскувати продукцію.

Так, уражену паразитами рибу заборонять продавати. Але проблема в тому, що непотрошеная або жива риба найчастіше вражена паразитами. "Паразити можуть перебувати і у внутрішніх органах, а також в м'язах риби, витягти з яких мікроорганізми неможливо", - заявив віце-президент Асоціації Олександр Фомін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в мережі показали ціни в окупованій Феодосії, за рік популярні продукти подорожчали не менше ніж на 20%.

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