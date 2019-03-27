|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Особисті фінанси

Дефіцит продуктів в РФ: росіяни залишаться без важливих продуктів

1.1тЧитати матеріал російською

У Росії в 2019 році очікується дефіцит молока, сметани, сиру і рибної продукції.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, кілька тижнів тому міністр сільського господарства Росії "ощасливив" виробників молока. Незабаром їм доведеться сертифікувати готову продукцію в системі "Меркурій" (електронна система, яка допомагає відслідковувати вантажі). Нібито, це врятує росіян від фальсифікату.

З одного боку ідея, здавалося б, правильна, але з іншого – призведе до перебоїв у поставках молочки. Асоціація підприємств роздрібної торгівлі Росії (в неї входять найбільші мережі супермаркетів) заявила, що влітку очікуються перебої і в якийсь момент з прилавків можуть зникнути молоко, сметана, масло і сир.

Дефіцит продуктів в РФ: росіяни залишаться без важливих продуктів

місто Х

Новини
В Україні продукти за 5 років подорожчали утричі: з'явилася статистика

Крім самої реєстрації в "Меркурії" доведеться збирати велику кількість супровідних документів. Без них доставити продукти не вийде, тому частина товару буде очікувати оформлення.

У відкритому листі Мінекономіки представники Асоціації заявили: "Меркурій" добре працює в ланцюжку "ферма-цех". А якщо врахувати переробку і продаж, система виявиться занадто дорогою. Мовляв, витрати зростуть на 25-30%, а разом з тим збільшиться і вартість продукції. Але і на цьому проблеми не закінчуються. З 1 вересня така ж проблема може виникнути і з рибною продукцією. Російська Асоціація виробничих і торгових підприємств рибного ринку заявила про те, що новий технічний регламент дозволить конфіскувати продукцію.

Так, уражену паразитами рибу заборонять продавати. Але проблема в тому, що непотрошеная або жива риба найчастіше вражена паразитами. "Паразити можуть перебувати і у внутрішніх органах, а також в м'язах риби, витягти з яких мікроорганізми неможливо", - заявив віце-президент Асоціації Олександр Фомін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в мережі показали ціни в окупованій Феодосії, за рік популярні продукти подорожчали не менше ніж на 20%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Ціни на продукти
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
9
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Только дурак, не видящий российский рынок продуктов, мог такое ляпнуть.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Maxonin Igor
Maxonin Igor
Весна ,скоро ежики пойдут .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки