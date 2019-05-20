Де живуть найбагатші: аналітики показали міста з високими зарплатами і дорогими побаченнями

Сан-Франциско (США) з показником в $ 6.5 тис. в місяць став містом з найвищими заробітними платами.

Про це з посиланням на дослідження Deutsche Bank повідомляє видання Bloomberg. "Швидке зростання сектора технологій США допомагає Сан-Франсу перемагати традиційні столиці за доходами", – відзначають Джим Рейд, Крейг Ніколь і Генрі Аллен з Deutsche Bank.

Міста з найвищими зарплатами:

Сан Франциско;

Цюріх;

Нью Йорк;

Бостон;

Чикаго.

Новини Київ потрапив до престижного рейтингу міст світу

Велика частина змін пов'язана з ростом долара за останні пів десятиліття, що допомогло роздувати позиції міст США в порівнянні зі світовими аналогами. Долар США виріс на 20% по відношенню до євро і на 23% по відношенню до фунта стерлінгів.

Також експерти зібрали список міст з найдорожчими побаченнями:

Цюріх;

Осло;

Копенгаген;

Гельсінкі;

Токіо.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Київ потрапив в 10-ку міст з найкрасивішими видами. У список також увійшли Нью-Йорк, Ханой, Верона, Гавана і інші міста.

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