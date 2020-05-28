Де в Україні найвища середня зарплата: економіст проаналізував регіони та сфери діяльності

У квітні 2020 року середня зарплата в Україні склала 10430 грн, що становить +1,57% за рік. Найвищий показник – у Києві, а найнижчий – в Івано-Франківській області.

Відповідні дані в своєму Facebook оприлюднив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, проаналізувавши середню заробітну плату за регіонами і сферами діяльності.

Згідно з його інформацією, найбільшу середню заробітну плату отримують жителі:

Cередня зарплата в Україні склала 10430 грн Business Wisdom Summit

Києва – 15278 грн; Донецької області – 12473 грн; Київської – 10797 грн; Дніпропетровської – 10562 грн; Запорізької – 10514 грн.

Регіони з найменшими середніми зарплатами виглядають так:

Чернівецька – 7560 грн; Волинська – 7758 грн; Тернопільська – 7815 грн; Херсонська – 8354 грн; Івано-Франківська – 8459 грн.

При цьому Компанієць повідомив, що за сферами діяльності найбільше отримують працівники:

Фінансової та страхової сфери – 20256 грн; Інформації та телекомунікацій – 18317 грн; Державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 15041 грн; Професійної, наукової та технічної діяльності – 14802 грн; Промисловості – 11412 грн.

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності (грн):

Тимчасове розміщування й організація харчування – 3500; Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 7035; Операції з нерухомим майном – 7121; Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 8007; Будівництво – 8243.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Компанієць повідомив, на скільки зменшився показник роздрібної торгівлі порівняно з квітнем минулого року в Україні через коронакризу. Він зазначив, що це – найнижчий показник за майже 4,5 роки.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!