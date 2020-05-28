Де в Україні найвища середня зарплата: економіст проаналізував регіони та сфери діяльності

У квітні 2020 року середня зарплата в Україні склала 10430 грн, що становить +1,57% за рік. Найвищий показник – у Києві, а найнижчий – в Івано-Франківській області.
Відповідні дані в своєму Facebook оприлюднив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, проаналізувавши середню заробітну плату за регіонами і сферами діяльності.
Згідно з його інформацією, найбільшу середню заробітну плату отримують жителі:
Cередня зарплата в Україні склала 10430 грн
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Києва – 15278 грн;
Донецької області – 12473 грн;
Київської – 10797 грн;
Дніпропетровської – 10562 грн;
Запорізької – 10514 грн.
Регіони з найменшими середніми зарплатами виглядають так:
Чернівецька – 7560 грн;
Волинська – 7758 грн;
Тернопільська – 7815 грн;
Херсонська – 8354 грн;
Івано-Франківська – 8459 грн.
При цьому Компанієць повідомив, що за сферами діяльності найбільше отримують працівники:
Фінансової та страхової сфери – 20256 грн;
Інформації та телекомунікацій – 18317 грн;
Державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 15041 грн;
Професійної, наукової та технічної діяльності – 14802 грн;
Промисловості – 11412 грн.
Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності (грн):
Тимчасове розміщування й організація харчування – 3500;
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 7035;
Операції з нерухомим майном – 7121;
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 8007;
Будівництво – 8243.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також Компанієць повідомив, на скільки зменшився показник роздрібної торгівлі порівняно з квітнем минулого року в Україні через коронакризу. Він зазначив, що це – найнижчий показник за майже 4,5 роки.
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