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28 травня • оновлено в 21:12
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Де в Україні найвища середня зарплата: економіст проаналізував регіони та сфери діяльності

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У квітні 2020 року середня зарплата в Україні склала 10430 грн, що становить +1,57% за рік. Найвищий показник – у Києві, а найнижчий – в Івано-Франківській області.

Відповідні дані в своєму Facebook оприлюднив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, проаналізувавши середню заробітну плату за регіонами і сферами діяльності.

Згідно з його інформацією, найбільшу середню заробітну плату отримують жителі:

Cередня зарплата в Україні склала 10430 грн

Cередня зарплата в Україні склала 10430 грн

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  1. Києва – 15278 грн;

  2. Донецької області – 12473 грн;

  3. Київської – 10797 грн;

  4. Дніпропетровської – 10562 грн;

  5. Запорізької – 10514 грн.

Регіони з найменшими середніми зарплатами виглядають так:

  1. Чернівецька – 7560 грн;

  2. Волинська – 7758 грн;

  3. Тернопільська – 7815 грн;

  4. Херсонська – 8354 грн;

  5. Івано-Франківська – 8459 грн.

При цьому Компанієць повідомив, що за сферами діяльності найбільше отримують працівники:

  1. Фінансової та страхової сфери – 20256 грн;

  2. Інформації та телекомунікацій – 18317 грн;

  3. Державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 15041 грн;

  4. Професійної, наукової та технічної діяльності – 14802 грн;

  5. Промисловості – 11412 грн.

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності (грн):

  1. Тимчасове розміщування й організація харчування – 3500;

  2. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 7035;

  3. Операції з нерухомим майном – 7121;

  4. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 8007;

  5. Будівництво – 8243.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Компанієць повідомив, на скільки зменшився показник роздрібної торгівлі порівняно з квітнем минулого року в Україні через коронакризу. Він зазначив, що це – найнижчий показник за майже 4,5 роки.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
зарплата
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Економіка Особисті фінанси

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