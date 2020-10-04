Де українці заробляють більше всіх: статистика вакансій

В Україні найвищі зарплати отримують в Києві (15 тисяч гривень), на другому місці опинилася Одеса (13 тисяч), а третє місце розділили Харків і Дніпро (12,5 тисячі).

Про це йдеться в даних статистики вакансій одного з великих кадрових порталів. Найнижча зарплата в обласному центрі становила близько 10 тис. грн.

Київ – 15000 грн

Дніпро – 12500 грн

Запоріжжя – 11000 грн

Львів – 12000 грн

Одеса – 13000 грн

Харків – 12500 грн

Вінниця – 11000 грн

Житомир – 10000 грн

Івано-Франківськ – 10000 грн

Кривий Ріг – 10000 грн

Кропивницький (Кіровоград) – 10000 грн

Луцьк – 10000 грн

Миколаїв – 10800 грн

Полтава – 10000 грн

Рівне – 10000 грн

Суми – 10000 грн

Тернопіль – 10500 грн

Ужгород – 11000 грн

Херсон – 10000 грн

Хмельницький – 10500 грн

Черкаси – 10000 грн

Чернігів – 10000 грн

Чернівці – 11000 грн

Відзначимо, в Україні понад 30 тисяч гривень можуть заробляти не тільки програмісти, які традиційно очолюють список найбільш високооплачуваних вакансій, а й деякий домашній персонал (робота в будинку забезпеченої сім'ї), медіабайери і аналітики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.