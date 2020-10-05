Де українці заробляють більше всіх: статистика вакансій

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
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Де найвищі зарплати

В Україні найвищі зарплати отримують в Києві (15 тисяч гривень), на другому місці опинилася Одеса (13 тисяч), а третє місце розділили Харків і Дніпро (12,5 тисячі).

Про це йдеться в даних статистики вакансій одного з великих кадрових порталів. Найнижча зарплата в обласному центрі становила близько 10 тис. грн.

  • Київ – 15000 грн

  • Дніпро – 12500 грн

  • Запоріжжя – 11000 грн

  • Львів – 12000 грн

  • Одеса – 13000 грн

  • Харків – 12500 грн

  • Вінниця – 11000 грн

  • Житомир – 10000 грн

  • Івано-Франківськ – 10000 грн

  • Кривий Ріг – 10000 грн

  • Кропивницький (Кіровоград) – 10000 грн

  • Луцьк – 10000 грн

  • Миколаїв – 10800 грн

  • Полтава – 10000 грн

  • Рівне – 10000 грн

  • Суми – 10000 грн

  • Тернопіль – 10500 грн

  • Ужгород – 11000 грн

  • Херсон – 10000 грн

  • Хмельницький – 10500 грн

  • Черкаси – 10000 грн

  • Чернігів – 10000 грн

  • Чернівці – 11000 грн

Відзначимо, в Україні понад 30 тисяч гривень можуть заробляти не тільки програмісти, які традиційно очолюють список найбільш високооплачуваних вакансій, а й деякий домашній персонал (робота в будинку забезпеченої сім'ї), медіабайери і аналітики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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