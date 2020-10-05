Де українці заробляють більше всіх: статистика вакансій
В Україні найвищі зарплати отримують в Києві (15 тисяч гривень), на другому місці опинилася Одеса (13 тисяч), а третє місце розділили Харків і Дніпро (12,5 тисячі).
Про це йдеться в даних статистики вакансій одного з великих кадрових порталів. Найнижча зарплата в обласному центрі становила близько 10 тис. грн.
Київ – 15000 грн
Дніпро – 12500 грн
Запоріжжя – 11000 грн
Львів – 12000 грн
Одеса – 13000 грн
Харків – 12500 грн
Вінниця – 11000 грн
Житомир – 10000 грн
Івано-Франківськ – 10000 грн
Кривий Ріг – 10000 грн
Кропивницький (Кіровоград) – 10000 грн
Луцьк – 10000 грн
Миколаїв – 10800 грн
Полтава – 10000 грн
Рівне – 10000 грн
Суми – 10000 грн
Тернопіль – 10500 грн
Ужгород – 11000 грн
Херсон – 10000 грн
Хмельницький – 10500 грн
Черкаси – 10000 грн
Чернігів – 10000 грн
Чернівці – 11000 грн
Відзначимо, в Україні понад 30 тисяч гривень можуть заробляти не тільки програмісти, які традиційно очолюють список найбільш високооплачуваних вакансій, а й деякий домашній персонал (робота в будинку забезпеченої сім'ї), медіабайери і аналітики.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
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