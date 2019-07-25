Дають два чеки і вимагають плату за повітря: українців масово дурять у кафе і ресторанах

В Україні левова частка закладів громадського харчування мінімізує сплату податків і так чи інакше порушує права відвідувачів. Про те, на що мають права українці в кафе і ресторанах – у матеріалі OBOZREVATEL.

Чому пропонують оплатити два різні чеки?

Найчастіше в кафе і ресторанах окремо дають чек для того, щоб розплатитися за алкоголь і окремо – за їжу. Пояснюється це бажанням мінімізувати податки. Заклад громадського харчування має право згідно із законом працювати на другій групі платників єдиного податку. Водночас річний обіг повинен становити до 1,5 млн грн. У такому випадку підприємець заплатить у місяць лише 834 грн єдиного податку і 918 грн єдиного соцвнеску.

Але є певні обмеження. Не можна наймати більше 10 осіб, продавати підакцизні товари (алкоголь, тютюнові вироби), а за обіг понад 1,5 млн доведеться платити податок у розмірі 15%.

Як українців дурять у кафе і ресторанах

Кафе і ресторани, щоб продавати алкоголь і водночас з усієї їжі фактично платити мізерний податок, в одному закладі відкривають одразу два підприємства: ФОП для їжі й ТОВ для продажу алкоголю.

Фактично, це лазівка в законі, яка дозволяє власнику, маючи великі прибутки і гарний виторг, практично не платити податки. І поки умови єдиного податку не змінять, заклади громадського харчування продовжать ухилятися від справедливої сплати податків.

Що робити, якщо принесли зіпсовану страву?

У ресторані діє той самий принцип, що і в магазині. Якщо товар (страва) виявився неналежної якості, від нього можна відмовитися. Наприклад, якщо в меню зазначено перелік інгредієнтів, яких ви не знайшли на тарілці. Або якщо принесли сиру, підгорілу страву – можна попросити офіціанта або замінити, або взагалі скасувати замовлення.

У такому випадку змушувати заплатити вони не мають права. Якщо ж офіціант наполягає, варто викликати менеджера і вимагати технологічну карту. Якщо страва приготована з порушеннями (не вистачає інгредієнтів) – це можна підтвердити за допомогою їхнього ж внутрішнього документа.

Ще одна причина для відмови – страву не подали вчасно, однак продовжують вимагати включити її в рахунок. Але щоб підтвердити затримку, перед замовленням варто дізнатися у офіціанта, як довго буде готуватися їжа. Якщо замовлення подадуть із великою затримкою, ви маєте право або відмовитися від нього, або вимагати знижку.

Також незаконно включати в рахунок будь-які додаткові послуги, чим теж грішать українські підприємці. Наприклад, не можна вимагати гроші за "живу музику" або одразу включати в рахунок чайові офіціантові. Ресторан чи кафе повинні вже у вартість самих страв закласти витрати на заробітні плати. Правда, чайові також вітаються. Найчастіше українські ресторани встановлюють своїм офіціантам мінімальну зарплату, розраховуючи на те, що решту вони "зберуть" із відвідувачів.

А ось якщо ви розбили посуд – вас можуть змусити заплатити. Правда, тут також багато залежить від підходу самого закладу. Одні "пробачать" посуд, інші – виставлять завищений рахунок.

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