Чорна п'ятниця-2019: що в жодному разі не можна купувати та як заощадити

На "чорну п'ятницю" експерти радять українцям з обережністю вибирати побутову техніку, ретельно планувати покупки та не спокушатися на товар, що не підлягає поверненню.

Як правильно закуповуватися на "чорну п'ятницю" і що краще не брати – в матеріалі OBOZREVATEL .

Найвідоміші способи обману від підприємців:

Завищують ціни напередодні розпродажі й ставлять знижку. Часто виходить так, що товар "зі знижкою" стає дорожчим, ніж був напередодні;

Збувають насамперед застояну або неякісну продукцію;

Продають "сірі" вироби. Наприклад, суттєва знижка на iPhone має насторожити, оскільки в офіційних магазинах здешевлення залежить від того, чи дозволить його виробник. У випадку з "яблуком", магазин ставить не таку велику накрутку, щоб давати знижку самостійно.

Однак разом із цією інформацією потрібно пам'ятати й про інші моменти, на які слід звертати увагу.

Що брати не варто: товар, що неможливо повернути, і сумнівні магазини в соцмережах

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов дав OBOZREVATEL кілька порад, що краще виключити зі свого списку на "чорну п'ятницю". Насамперед, потрібно дуже обережно купувати те, що не можна потім повернути:

спідня білизна;

постільна білизна;

фармацевтика;

парфумерія;

золото;

засоби гігієни.

"Але важливо знати, який гарантійний термін у товару. Так, повернути не можна, але за гарантією можна. У вас має бути чек, маєте знати, яка у вас гарантія"

Товар, що не підлягає поверненню, краще не брати

Крім того він радить уважно ставитися до знижок у соціальних мережах (наприклад, у Instagram-магазинах). Там продукція найчастіше теж не підлягає поверненню, оскільки найчастіше такий продавець не оформлений офіційно і є, по суті, просто фізичною особою. В такому разі, дозволивши знижкам себе заманити, можна потрапити навіть на гачок до шахраїв.

"Якщо ви вперше бачите магазин і він дає 90% знижку за умови, що ви передплачуєте – подумайте. Якщо готові втратити ці гроші – перераховуйте. Низькі ціни та знижки – це не запорука того, що вам пощастило. Може, перед вами шахраї, які створили одноразовий сайт-візитку й просто хочуть вас пограбувати, грубо кажучи", – розповів Несміянов.

Побутова техніка: можна, але обережно

Ще одним неприємним моментом, за словами експерта, може обернутися купівля в інтернет-магазинах побутової техніки. Наприклад, після доставки телевізора додому його рекомендують не вмикати кілька годин через перепади температури. Однак він може виявитися несправний, про що ви дізнаєтеся не відразу. Зі скаргами на подібні випадки до Максима Несміянова зверталися неодноразово.

Купівля техніки в інтернет-магазині може обернутися неприємностями

Голова київського відділення Спілки споживачів Тетяна Шальман, своєю чергою, вважає, що "чорна п'ятниця" – хороша нагода придбати побутову техніку.

"Так, буває, що магазини саме в цей період скидують усе, щоб звільнити склади й отримати можливість виставити новий товар. Це гарний час якраз піти купити побутову техніку", – поділилася вона з OBOZREVATEL .

Але і вона наполягає на тому, що насамперед варто дізнатися, чи це справжня знижка, промоніторивши ціни в інших мережах, і подумати чи потрібна взагалі зараз ця покупка.

Раніше OBOZREVATEL писав топ-6 лайфхаків, які допоможуть вам заощадити на "чорну п'ятницю", і розповідав про те, як саме продавці обманюють покупців – володіючи цією інформацією, ви зможете уникнути подальших розчарувань і зайвих витрат.

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