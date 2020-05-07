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8 травня • оновлено в 08:00
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В СРСР люди годинами стояли в чергах за "ширвжитком": розкрито незручну правду

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Черги в СРСР виникали через те, що не було грамотного планування виробництва і необхідні товари були дефіцитом, тоді як непотрібні – у надлишку.

І незважаючи на те, що фанати СРСР, бачачи фото радянських черг, чомусь завжди говорять, що ці знімки зроблено вже в дев'яності роки, по фото видно, що це як раз-таки "справжній Союз" періоду 1970-80- х років. Про це йдеться в публікації блогера Максима Мировича. Він пояснив, звідки у "наддержаві" взялися черги і що ж намагалися в них купити люди.

Черги в СРСР

Черги в СРСР

Звідки взялися радянські черги

Для початку трохи про те, звідки в СРСР взагалі взялися черги. Як це зрозуміло з самого принципу – черга виникає там, де кількість бажаючих заволодіти будь-яким ресурсом перевищує кількість самого ресурсу або кількість місць його реалізації. Простіше кажучи – або дефіцитних пилососів не вистачить на всіх, або вони будуть продаватися тільки в одному магазині великого міста – саме через це і виникали черги.

Чому ж виникала така ситуація, коли населенню СРСР не вистачало то одних, то інших товарів? В СРСР була планова економіка, при якій більш-менш стабільно працював лише військово-промисловий комплекс, чия продукція використовувалася для постійного нарощування військової сили. При цьому всі інші побутові товари (як їх зневажливо називали – "ширпотреб") проводилися в неадекватних (або занадто великих, або занадто малих) кількостях, і часто поганої якості, тому нерідкі бували ситуації, коли в магазині госптоварів є 1000 чосникодавилок, але немає жодного пилососа – помилилися в плануванні. Відбувалося так через те, що в СРСР фактично не існувало вільного ринку і конкуренції.

Що стосується якості, то у промислових товарів воно було найчастіше низьким – це все казки, що мовляв у СРСР робилися якісь над-якісні товари. В СРСР не було торгової конкуренції, а це значить, що товари могли будь-якої якості – їх купували в будь-якому випадку за принципом "за відсутністю кращого". Не було ніякого стимулу випускати нові моделі, боротися за покупця – в закритій економічній системі все і так купувалося.

Загалом, в тому, що в СРСР були постійні черги – винна сама радянська система виробництва і реалізаці товарів, чого страждали прості громадяни.

Їжа і дефіцитні продукти

За більш-менш пристойними продуктами в СРСР (особливо в пізні роки його існування) завжди шикувалися довжелезні черги. Практично завжди черги були – за хорошою сиров'яленою або сирокопченою ковбасою (цінувалася за кількість м'яса на відміну від туаленто-паперових "докторських"), будь-яким м'ясом (хто встав перший – розбирали кращі шматки, іншим залишалися кістки), свого часу черги були навіть за гречкою (яка раптом стала дефіцитом).

Черги в СРСР: як це було

Черги в СРСР: як це було

Максим Мирович

Практично завжди були черги за незвичайними і рідкісними в СРСР продуктами – бананами (пізніше і за в'яленими бананами в тому числі), мандаринами, хорошими фруктами на кшталт кавунів або динь (безпроблемно купувалися лише яблука). У вісімдесяті роки черзі часто виникали за хорошою кавою і ікрою – ці товари були дефіцитними і рідкісними. Ще цінувалися польські заморожені овочі, угорський зелений горошок і болгарський кетчуп, а також солодощі на кшталт хороших шоколадних цукерок – за ними теж часто були черги.

Тут ще слід додати той факт, що роздрібна торгівля в СРСР була організована вкрай неефективно, супермаркетів в класичному розумінні (коли ви набираєте товари в кошик і йдете до каси) було небагато – частіше покупцям потрібно було стояти окремі черги в ковбасний, молочний і овочевий відділи, а потім ще й стояти в "загальній черзі" на касу, де пробивалися товари на зразок супових концентратів або сірників.

Черги в СРСР: як це було

Черги в СРСР: як це було

Максим Мирович

Одяг та взуття

Всі радянські газети писали про постійне збільшення випуску взуття та одягу, по радянському ТБ в програмі "Час" диктори поставленими голосами рапортували про відкриття нових промислових підприємств, безробіття в країні офіційно не було – і тим не менш, хороший одяг і взуття було жахливим дефіцитом.

Черги в СРСР: як це було

Черги в СРСР: як це було

Максим Мирович

Чому ж так відбувалося? Причини все ті ж – низька якість і неадекватне економічне планування. За якістю – в СРСР дуже рідко шили щось більш-менш пристойне, що хоч віддалено нагадувало речі з європейських модних журналів, це ж стосувалося і взуття. У підприємств просто не було стимулу стежити за модою і постійно перекроювати виробничі лінії – конкуренції в країні не було. Що стосується планування – то непоодинокими були стіуаціі, коли у взуттєвому магазині є тільки одна модель жіночих туфель і 10 моделей чоловічих чобіт, причому останні будуть тільки 45 розміру.

За гарною одягом і більш-менш якісним взуттям завжди бували черзі – причому у вісімдесяті роки в таких чергах часто стояли ночами, змінюючи один одного – наприклад, в Мінську так купували якісні шкіряні туфлі "Белвест", які одного разу "викинули" в продаж. Що найцікавіше – туфлі реалізовував з чорного ходу магазин госптоварів.

Черги в СРСР: як це було

Черги в СРСР: як це було

Максим Мирович

Косметика і засоби гігієни

СРСР навчився робити балістичні ракети і ядерні бункери, але за весь час свого існування так і не освоїв випуск нормальних засобів жіночої гігієни і презервативів – останні були одночасно і низької якості, і дефіцитом. Ще дефіцитом був туалетний папір – тільки за ним одним вишикувалися довжелезні черги, з яких щасливі отоварені покупці виходили перев'язані рулонами на мотузочці.

Черги в СРСР: як це було

Черги в СРСР: як це було

Максим Мирович

Дефіцитом були і нормальні шампуні, піни для ванн і парфумерія, причому найбільш якісними з усіх наявних вважалася продукція "країн соцтабору" та прибалтійських республік СРСР – цінувалася парфумерія та помади польських марок "Бути може" і "Пані Валевська", а також продукція ризької фабрики Dzintars.

Черги в СРСР: як це було

Черги в СРСР: як це було

Максим Мирович

Алкоголь і сигарети

Хороші імпортні сигарети вважалися в СРСР дефіцитом – у фільмах 1970-х років "Marlboro" курили виключно всякі багатії і мажори. Не знаю, чи можна було купити "Marlboro" в магазинах – швидше за все, ні – ці сигарети діставали з якихось інших каналах. Зате в магазинах черги були за просто більш-менш пристойними сигаретами – в СРСР такими вважалися сигарети "Космос" через те, що в них був фільтр, тютюн непоганої якості, та й усім своїм виглядом вони більше нагадували "закордонні" сигарети, ніж якась "Астра" або "Прима".

Черги в СРСР: як це було

Черги в СРСР: як це було

Максим Мирович

Черги за алкоголем – окрема велика тема, особливо багато їх було в пізньому СРСР, коли набув чинності "сухий закон" Горбачова – алкоголь продавали тільки в строго визначений час і в обмежених кількостях, через що до магазинів вистравалісь кілометрові черги – стояли, в основному, за яким-небудь кріпленим 18-градусним вином або за горілкою. Ще один час було правило, за яким алкоголь у робочий час не продавали нікому в спецодязі (будівельникам, електромонтерами та т.д.), і тому компанія з 3-4 стражденних намагалася підіслати в чергу когось "в цивільному")

Черги в СРСР: як це було

Черги в СРСР: як це було

Максим Мирович

Крім короткострокових черг в магазинах, в СРСР існували ще й так звані довгострокові черги – на меблі, автомобілі та житло. Людини вносили в той чи інший список, за яким можна було просунутися, якщо у людини були ті чи інші пільги. Час від часу в чергах траплялися "переклички", і часто якщо учасник "довгої черг" пропускав таку перекличку – його викреслювали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

  • Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає ясно, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.

  • Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передовою науці", в звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою і шукати поради, як з "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.

  • Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".

  • Розповіді про небувалу технологічності і надійності радянської побутової техніки в більшості випадків виявляються міфами. У більшості випадків кращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.

  • Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів з фільмів, дивом пропущені цензурою, в пил розбивають це твердження.

  • Цукерки хорошої якості в СРСР були таким же дефіцитом, як і будь-які інші нормальні продукти. Дітям їх давали по 1-2 штуки, а замість солодощів все гризли солодкі брикети з киселю-концентрату.

  • "Ковбаса по 2.20" – один із символів, за яким тужать "фанати совка" і з якого сміються противники ладу. Тоді це був продукт далеко не щоденного споживання, а через дефіцит м'яса практично всю продукцію м'ясокомбінатів з України вивозили в Москву.

  • У тому, що знаменита радянська "варена ковбаса по 2.20" на 99% складалася з найкращого м'яса, можуть бути впевнені лише ті, хто або не читав радянських ГОСТів, або відкривав їх тільки на першій сторінці.

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Автор
Андрій Довгань
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Ок Івалон
Ок Івалон
Долгосрочные очереди были на намного более широкий круг товаров, например, практически на все стройматериалы, обои там, плитку, причем жуткого качества. Краска была жуткого цвета, да все было страшных цветов и качества. Унитазы и умывальники, да и плитку, никто не менял, такое в голову не приходило. У меня было довольно много знакомых с битыми или испорченными унитазами, у которых над унитазом висели инструкции, как этим горем пользоваться. Например, "На унитаз просьба не садиться, ОН НАДЛОМЛЕН" Бытовая техника часто ломалась сразу после магазина, сдать было уже нельзя - разве что на ремонт по гарантии, где могли украсть часть деталей или поменять на старые. Блат был очень распространен, для доставания чего б то ни было, т.к. прямо прийти в магазин и купить что надо было невозможно. Надо было иногда с месяц ловить или несколько месяцев, отслеживать, лампа для телевизора или радиоприемника, или гвозди нужного размера, или шурупы нужного размера. потому у всех были дома склады всякой всячины на всякий такой случай, запасались резинками для одежды, лампочками, пробками для счетчиков, свечками, бензином-керосином, лентами, тканями, прокладками для кранов или надо было платить сантехнику втридорого, набойками. Сами штопали носки, саи подымали петли на колготах, когда они появились - такой был уровень благосостояния. Все ремонтировали по многу раз, обувь, одежду, предметы быта...Кастрюли с дырками заделывали.
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Ок Івалон
Ок Івалон
Я 57 гоа,и отлично помню 60-е и 70-е годы, очереди были за всем. Если товар был - были очереди, если товара не было - не было и очередей. Так было в нашем гастроному не Кловском, да и наверху. на Крепостном переулке и на Кирова (Грушевского), на Институтской (Героев Небесной сотни). С утра товар завозили, это где-то пару десятков наименований, молочное в стеклянный бутылках, молоко, простокваша, сметана на развес (разведенная), маргарин, масло, посное масло на разлив, колбаса варенная двух сортов, хлеб украинский и батон и еще несколько видов хлеба, иногда твердая колбаса, которую тут же разметали, в 70-х сыр, вес ассортимент к вечеру разметали, магазин закрыался в 19 часов, но ужепосле обеда там разве чтоплавленные сырки, ну еще хлеб был. Мяса обычно не было, когда было, это были кости с ьурыми и заветрившимися остатками мяса на них. В 70-е было получше, но примерно то же. В 70-е появился второй выходной - раньше было только воскресенье.
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