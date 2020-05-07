В СРСР люди годинами стояли в чергах за "ширвжитком": розкрито незручну правду

Черги в СРСР виникали через те, що не було грамотного планування виробництва і необхідні товари були дефіцитом, тоді як непотрібні – у надлишку.

І незважаючи на те, що фанати СРСР, бачачи фото радянських черг, чомусь завжди говорять, що ці знімки зроблено вже в дев'яності роки, по фото видно, що це як раз-таки "справжній Союз" періоду 1970-80- х років. Про це йдеться в публікації блогера Максима Мировича. Він пояснив, звідки у "наддержаві" взялися черги і що ж намагалися в них купити люди.

Черги в СРСР

Звідки взялися радянські черги

Для початку трохи про те, звідки в СРСР взагалі взялися черги. Як це зрозуміло з самого принципу – черга виникає там, де кількість бажаючих заволодіти будь-яким ресурсом перевищує кількість самого ресурсу або кількість місць його реалізації. Простіше кажучи – або дефіцитних пилососів не вистачить на всіх, або вони будуть продаватися тільки в одному магазині великого міста – саме через це і виникали черги.

Чому ж виникала така ситуація, коли населенню СРСР не вистачало то одних, то інших товарів? В СРСР була планова економіка, при якій більш-менш стабільно працював лише військово-промисловий комплекс, чия продукція використовувалася для постійного нарощування військової сили. При цьому всі інші побутові товари (як їх зневажливо називали – "ширпотреб") проводилися в неадекватних (або занадто великих, або занадто малих) кількостях, і часто поганої якості, тому нерідкі бували ситуації, коли в магазині госптоварів є 1000 чосникодавилок, але немає жодного пилососа – помилилися в плануванні. Відбувалося так через те, що в СРСР фактично не існувало вільного ринку і конкуренції.

Що стосується якості, то у промислових товарів воно було найчастіше низьким – це все казки, що мовляв у СРСР робилися якісь над-якісні товари. В СРСР не було торгової конкуренції, а це значить, що товари могли будь-якої якості – їх купували в будь-якому випадку за принципом "за відсутністю кращого". Не було ніякого стимулу випускати нові моделі, боротися за покупця – в закритій економічній системі все і так купувалося.

Загалом, в тому, що в СРСР були постійні черги – винна сама радянська система виробництва і реалізаці товарів, чого страждали прості громадяни.

Їжа і дефіцитні продукти

За більш-менш пристойними продуктами в СРСР (особливо в пізні роки його існування) завжди шикувалися довжелезні черги. Практично завжди черги були – за хорошою сиров'яленою або сирокопченою ковбасою (цінувалася за кількість м'яса на відміну від туаленто-паперових "докторських"), будь-яким м'ясом (хто встав перший – розбирали кращі шматки, іншим залишалися кістки), свого часу черги були навіть за гречкою (яка раптом стала дефіцитом).

Черги в СРСР: як це було Максим Мирович

Практично завжди були черги за незвичайними і рідкісними в СРСР продуктами – бананами (пізніше і за в'яленими бананами в тому числі), мандаринами, хорошими фруктами на кшталт кавунів або динь (безпроблемно купувалися лише яблука). У вісімдесяті роки черзі часто виникали за хорошою кавою і ікрою – ці товари були дефіцитними і рідкісними. Ще цінувалися польські заморожені овочі, угорський зелений горошок і болгарський кетчуп, а також солодощі на кшталт хороших шоколадних цукерок – за ними теж часто були черги.

Тут ще слід додати той факт, що роздрібна торгівля в СРСР була організована вкрай неефективно, супермаркетів в класичному розумінні (коли ви набираєте товари в кошик і йдете до каси) було небагато – частіше покупцям потрібно було стояти окремі черги в ковбасний, молочний і овочевий відділи, а потім ще й стояти в "загальній черзі" на касу, де пробивалися товари на зразок супових концентратів або сірників.

Черги в СРСР: як це було Максим Мирович

Одяг та взуття

Всі радянські газети писали про постійне збільшення випуску взуття та одягу, по радянському ТБ в програмі "Час" диктори поставленими голосами рапортували про відкриття нових промислових підприємств, безробіття в країні офіційно не було – і тим не менш, хороший одяг і взуття було жахливим дефіцитом.

Черги в СРСР: як це було Максим Мирович

Чому ж так відбувалося? Причини все ті ж – низька якість і неадекватне економічне планування. За якістю – в СРСР дуже рідко шили щось більш-менш пристойне, що хоч віддалено нагадувало речі з європейських модних журналів, це ж стосувалося і взуття. У підприємств просто не було стимулу стежити за модою і постійно перекроювати виробничі лінії – конкуренції в країні не було. Що стосується планування – то непоодинокими були стіуаціі, коли у взуттєвому магазині є тільки одна модель жіночих туфель і 10 моделей чоловічих чобіт, причому останні будуть тільки 45 розміру.

За гарною одягом і більш-менш якісним взуттям завжди бували черзі – причому у вісімдесяті роки в таких чергах часто стояли ночами, змінюючи один одного – наприклад, в Мінську так купували якісні шкіряні туфлі "Белвест", які одного разу "викинули" в продаж. Що найцікавіше – туфлі реалізовував з чорного ходу магазин госптоварів.

Черги в СРСР: як це було Максим Мирович

Косметика і засоби гігієни

СРСР навчився робити балістичні ракети і ядерні бункери, але за весь час свого існування так і не освоїв випуск нормальних засобів жіночої гігієни і презервативів – останні були одночасно і низької якості, і дефіцитом. Ще дефіцитом був туалетний папір – тільки за ним одним вишикувалися довжелезні черги, з яких щасливі отоварені покупці виходили перев'язані рулонами на мотузочці.

Черги в СРСР: як це було Максим Мирович

Дефіцитом були і нормальні шампуні, піни для ванн і парфумерія, причому найбільш якісними з усіх наявних вважалася продукція "країн соцтабору" та прибалтійських республік СРСР – цінувалася парфумерія та помади польських марок "Бути може" і "Пані Валевська", а також продукція ризької фабрики Dzintars.

Черги в СРСР: як це було Максим Мирович

Алкоголь і сигарети

Хороші імпортні сигарети вважалися в СРСР дефіцитом – у фільмах 1970-х років "Marlboro" курили виключно всякі багатії і мажори. Не знаю, чи можна було купити "Marlboro" в магазинах – швидше за все, ні – ці сигарети діставали з якихось інших каналах. Зате в магазинах черги були за просто більш-менш пристойними сигаретами – в СРСР такими вважалися сигарети "Космос" через те, що в них був фільтр, тютюн непоганої якості, та й усім своїм виглядом вони більше нагадували "закордонні" сигарети, ніж якась "Астра" або "Прима".

Черги в СРСР: як це було Максим Мирович

Черги за алкоголем – окрема велика тема, особливо багато їх було в пізньому СРСР, коли набув чинності "сухий закон" Горбачова – алкоголь продавали тільки в строго визначений час і в обмежених кількостях, через що до магазинів вистравалісь кілометрові черги – стояли, в основному, за яким-небудь кріпленим 18-градусним вином або за горілкою. Ще один час було правило, за яким алкоголь у робочий час не продавали нікому в спецодязі (будівельникам, електромонтерами та т.д.), і тому компанія з 3-4 стражденних намагалася підіслати в чергу когось "в цивільному")

Черги в СРСР: як це було Максим Мирович

Крім короткострокових черг в магазинах, в СРСР існували ще й так звані довгострокові черги – на меблі, автомобілі та житло. Людини вносили в той чи інший список, за яким можна було просунутися, якщо у людини були ті чи інші пільги. Час від часу в чергах траплялися "переклички", і часто якщо учасник "довгої черг" пропускав таку перекличку – його викреслювали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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