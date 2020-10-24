Кількість українських заробітчан у Польщі злетіла: озвучено цифри

Із 689 тис. застрахованих іноземців 507 тис. – українці. Це 75% усіх заробітчан, йдеться в даних польського соцстраху. Усього в країні перебувають близько 2 млн працівників з України.

Головна причина такої тенденції – карантин, розповідає OBOZREVATEL експерт у питаннях працевлаштування за кордоном Ярослав Мазур. Інші країни посилили вимоги і перестали приймати таку кількість заробітчан. А ось Польща приймає українців.

"Інтерес до Польщі зріс за останні вісім місяців. Більшість країн, куди їздили українці працювати нелегально або легально, вже закрито. Ті, хто не може знайти гідну роботу в Україні, їдуть до Польщі. Пандемія дала сплеск збільшення офіційного працевлаштування в Польщі", – розповідає Мазур.

Потрібно враховувати, що пів мільйона – це тільки ті, хто застрахований, насправді в західного сусіда офіційно працює один мільйон осіб і нелегально – близько двох мільйонів, додає ексміністр соцполітики Андрій Рева.

"Масової міграції зараз просто немає. Ті, хто перебуває в Польщі, вони легалізуються. Особливо на тлі розповідей Шмигаля, що пенсій через 15 років не буде", – розповів експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща з 1 липня скасувала обов'язковий 14-денний карантин для авіапасажирів, які прибувають з України.

Українцям назвали шість головних ознак того, що агентство з працевлаштування за кордоном є фіктивним і йому не варто довіряти.