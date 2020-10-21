Чи закриють українців на тотальний карантин: плани Кабміну

МОЗ очікує на кінець листопада пік коронавірусу в Україні. Традиційно саме в цей період часу спостерігається зростання для всіх інфекційних захворювань. Як розповідають джерела в Кабміні, тотальний локдаун нині не розглядають узагалі: адаптивний карантин утримуватимуть усіма силами.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Кабмін нині лобіює покарання за неправильне носіння масок, посилення контролю, перевірки. Водночас закривати весь бізнес, як це було, точно вже не будуть. Навіть чорний, найгірший сценарій із 10 тис. хворих щодня не означає, що закриють усю країну", – зазначає співрозмовник.

"У будь-якому разі потрібно шукати якийсь баланс між карантинними обмеженнями і можливістю безперешкодної роботи бізнесу. Попередній жорсткий карантин, ті заходи, які вводилися й діяли в березні-травні, були надмірними. Станом на сьогодні можна сказати, що вони були швидше марними. Медична система не підготувалася до нового витка пандемії, і справді потрібно щось робити", – розповідає керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій.

У більшості бізнесу, який працює в сфері обслуговування, ситуація буде непроста, але повного закриття, ймовірно, не буде. З такими ж оцінками погоджується й аналітик Володимир Мазуренко. Поки влада обмежується м'якими заходами: зобов'язують закриватися після 22:00, встановлюють вимоги щодо максимальної кількості людей у закладах, вводять обмеження на масові зібрання, зокрема й концерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.