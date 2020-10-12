Як локдаун через COVID-19 відгукнеться Україні: економіка може не витримати, а долар – кардинально розвернутися

Олександр Литвин Особисті фінанси 11:43, 12.10.2020 Оновлено: 12:01, 12.10.2020

В Україні зростає кількість виявлених випадків зараження коронавірусом, що вже найближчим часом може призвести до нового посилення обмежень. Жорсткого локдауну, як це було в березні-травні, упевнені експерти, не буде, але водночас обмежень так чи інакше не уникнути.

Крім того, цього разу нові рішення можуть привести до зміцнення гривні, а не девальвації, як це було кілька місяців тому.

Детальніше про те, чи можливий в Україні новий жорсткий карантин і до чого це може призвести – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чи буде жорсткий карантин в Україні?

Ще кілька тижнів тому можливість введення жорсткого карантину всерйоз не обговорювали. Зараз же, коли кількість виявлених випадків різко зросла, а в лікарнях не вистачає вільних ліжок в інфекційних відділеннях, "локдаун" став куди ймовірнішим.

Скільки в лікарні ліжок для хворих на коронавірус
МОЗ

У МОЗ кажуть, що жорсткий карантин можливий тільки в тому випадку, якщо завантаженість лікарень наближатиметься до 100% (за станом на 10 жовтня 58,6%). У Києві частина лікарень уже переповнена. Тобто якщо одночасно близько 85 тис. осіб потребуватимуть госпіталізації через коронавірус, у чиновників не буде виходу – доведеться повертати жорсткі обмеження.

Співрозмовники в Кабінеті міністрів розповідають OBOZREVATEL: за приблизними оцінками, щоб заповнюваність лікарень наблизилася до 100%, щодня мають виявляти близько 11 тис. нових випадків коронавірусу. Щоправда, це без урахування додаткових місць.

"Рахували з огляду на те, що госпіталізації потребує кожен четвертий. Якщо людина вже потрапила до лікарні, вона там перебуває більше двох тижнів. А ще враховуйте, що почнеться сезон грипу. Такого навантаження на лікарні ще не було ніколи", – розповідає співрозмовник.

Зараз ширяться чутки про те, що в Офісі президента розглядають варіант перенесення місцевих виборів з 25 жовтня в тому разі, якщо до того часу буде небезпечно проводити масові зібрання. Поки цю інформацію ніхто не підтверджує і не спростовує. Уже перевели на дистанційне навчання студентів.

Приклади повторного повного карантину вже є. Першими на такий крок зважилися в Ізраїлю: місцевим заборонили відходити більш ніж на кілометр від свого житла, а всі підприємства, без роботи яких можна обійтися, закрилися. Але якщо в Ізраїлю, незважаючи на наслідки першого локдауну, є для цього економічна можливість, в Україні ситуація набагато гірша.

Локдаун буде, але не таким жорстким: аналітики дали прогнози

Найімовірніше наступний етап обмежень в Україні буде, однак ефект від таких заходів буде не таким загрозливим для бізнесу, як у березні-травні, розповідає OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій.

"У будь-якому разі потрібно шукати якийсь баланс між карантинними обмеженнями й можливістю безперешкодної роботи бізнесу. Попередній жорсткий карантин, ті заходи, які вводилися і діяли в березні-травні, були надмірними. Станом на сьогодні можна сказати, що вони були імовірніше марними. Медична система не підготувалася до нового витка пандемії і дійсно потрібно щось робити", – говорить аналітик.

У більшості бізнесу, який працює у сфері обслуговування, ситуація буде непроста, але повного закриття, ймовірно, не буде. З такими ж оцінками погоджується й аналітик Володимир Мазуренко. Поки влада обходиться м'якими заходами: зобов'язують закриватися після 22 годин, встановлюють вимоги щодо максимальної кількості людей у закладах, вводять обмеження на масові зібрання, зокрема і концерти.

"Навіть у багатому Ізраїлі нові обмеження зустріли протестами і невдоволенням. А що робити українцям, у яких економічно запас міцності куди менше", – каже Мазуренко.

Найгірша ситуація для бізнесу – невизначеність, розповідає OBOZREVATEL ексміністерка фінансів Оксана Маркарова. І поки немає конкретного плану, як буде змінюватися карантин, в якому порядку і за яких умов конкретні кроки будуть посилювати чи послаблювати, бізнес буде чекати гіршого.

"Громадське здоров'я – це пріоритет номер один, і він повинен бути визначальним, проте маючи вже результат введення карантину і його впливу на ділову активність, дуже важливо всі наступні рішення уряду приймати з урахуванням цього впливу і дуже чітко комунікувати з бізнес-асоціаціями", – говорить Маркарова.

Долар через карантин може навіть подешевшати

У березні, після оголошення карантину, було два тижні паніки, протягом яких НБУ довелося влити в економіку близько 2 млрд доларів. Тоді курс долара виріс з 24,7 до 28,1 грн/$. Цього разу, вважає Паращій, паніки на валютному ринку не буде і курс після оголошення нових обмежень рости не буде. Крім того, цілком можливо, що це призведе до зміцнення гривні.

"Будь-які нові обмеження не будуть генерувати паніки, і курс, імовірніше, визначатиметься ринковими тенденціями. Якщо будуть нові обмеження, попит на долар буде менше. Відповідно, є ймовірність, що гривня навпаки буде зміцнюватися. Не тільки економічна активність буде визначати курс долара. Ми пам'ятаємо, який великий дефіцит бюджету закладався на 2020 року, знаємо, який дефіцит бюджету закладається на 2021 рік і цей дефіцит потрібно буде якось фінансувати. Залежно від того, як наш уряд фінансуватиме цей дефіцит, можуть бути руху в обидві сторони", – відзначає аналітик.

Так, якщо іноземці купуватимуть українські державні цінні папери (ОВДП), то курс буде зміцнюватися. Якщо ж для компенсації дефіциту буде відбуватися завдяки емісії, то долар може навпаки – значно подорожчати.

Аналітик Єгор Комов також розповідає OBOZREVATEL: зниження економічної активності може привести до зниження курсу долара, однак водночас буде повільніше відновлюватися економіка, погіршитися ситуація на ринку праці, зокрема можливе зниження середнього рівня зарплат, зростання рівня безробіття.

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