"Буде катастрофа!" Польща почала переманювати лікарів з України в розпал COVID-19: залишився єдиний вихід

Кабінет міністрів не підтримав ідею МОЗу підвищити зарплати українських лікарів хоча б до 23 тисяч гривень. У проєкті бюджету, який подали за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, гроші на це не виділили.

Водночас Польща пішла на безпрецедентний крок: підвищила своїм медикам зарплати до рівня німецьких (в перерахунку – 200-300 тис. грн на місяць) і запропонувала українським лікарям переїжджати до них і починати роботу без процедури підтвердження диплома: досить бути фахівцем у своїй сфері і вивчити мову.

Про те, як переманюють лікарів із України і до чого можуть привести мізерні зарплати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Молодий лікар в Україні може заробляти менше санітарки, розповідає OBOZREVATEL хірург однієї зі столичних приватних клінік Олександр Фарисей. Санітарка працює цілодобово, а лікар – по днях. Доводиться виживати на мінімалку і багато молодих спеціалістів тікають із країни або медицини відразу після навчання.

"Зі мною разом вчилася дуже розумна дівчинка. Професор сам її документи на інтернатуру подав, червоний диплом, дуже здібна. Але вона добре знала німецьку – на рівні С1. Отримала свою першу зарплату аспіранта в 18-й лікарні і відразу надіслала резюме до Німеччини. Підписала контракт і вже працює там. З нашої клініки лікар поїхав до Словаччини. Колега мого батька, який працював з ним на швидкій, теж поїхав", – каже лікар.

Тільки серед знайомих Фарисея, за його словами, набереться з десяток колег, які вирушили шукати кращого життя в західних країнах. Молоді лікарі фактично опиняються перед вибором: або виживати за 6-7 тис. грн на місяць, або кидати професію, або шукати іншу роботу за кордоном. Є ще один варіант: працевлаштуватися в приватну клініку. Але туди беруть далеко не всіх охочих.

"Майже всі молоді лікарі, крім сімейних і лікарів швидкої, отримують практично мінімалку", – підсумував лікар. Зарплата в приватній клініці в Києві може варіюватися від 10-15 тисяч грн і до кількох тисяч євро.

Середня зарплата в охороні здоров'я, за даними Держстату, становить 10,7 тис. грн. Але сюди входять і високі на час пандемії зарплати лікарів швидкої, і ставки лікарів приватних клінік. Водночас державні лікарні через центр зайнятості шукають лікарів на зарплати близько 7 тис. грн. Показово, що на тому ж державному сайті можна знайти вакансію ветеринара з окладом 20 тис. грн.

Лікарка однієї з державних лікарень Харкова на умовах анонімності розповіла OBOZREVATEL: реальний заробіток лікаря залежить від його спеціалізації. Хірурги-практики, анестезіологи – всі виставляють свою "таксу" за операції. І хоч це незаконно, лікарів фактично поставили перед вибором: або кожен раз принижуватися, вимагаючи сплатити те, що держава пообіцяла робити безкоштовно, або ж утримувати сім'ю на мінімалку.

"Хороший лікар буде заробляти. Офіційно він отримає свої п'ять тисяч гривень, але якщо до нього йдуть люди, якщо він затребуваний, то в сумі може отримати і 50, і 60 тисяч гривень. Але це в Харкові, а в області ситуація інша. Лікарі тікають з маленьких містечок, тому що там нема чого взяти. Розповідають колеги, що там несуть як подяку і консервацію, і картоплю. Хто що може. Але взагалі ніхто не братиме і копійки, якщо будуть гідні зарплати. Не треба як у Польщі, дайте хоча б стільки, щоб прожити можна було", – говорить лікар.

Польща, аби втримати своїх лікарів і залучити українських, пішла на безпрецедентні кроки. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Зарплати підняли до рівня німецьких, а процес підтвердження диплома скасували.

"На фахівців зростатиме полювання. Медичний персонал буде затребуваний. І тут мова йде не про трудову міграцію, коли їдуть на заробітки і повертаються через три місяці. Лікарі їхатимуть із сім'ями і назавжди", – говорить Воскобойник.

Незважаючи на привабливі умови, далеко не кожен лікар може назавжди виїхати на роботу в Польщу, Чехію чи Німеччину, додає експерт. Навіть якщо в Польщі не потрібно підтверджувати диплом, медичний персонал зобов'язаний знати мову.

"Якщо в нас деякі не можуть навіть на українську мову перейти, то що вже говорити про польську або німецьку. І тут треба знати на високому рівні (в Німеччині потрібен рівень B1) не тільки базову мову, а й професійну термінологію", – пояснює Воскобойник.

Недостатнє володіння мовою зупинило від еміграції і Олександра Фарисея. При цьому хірург додає: іноді їдуть не тільки по зарплати, їдуть по інший рівнь життя.

"У Німеччині, наприклад, податки вищі. Але там люди розуміють, за що вони платять свої податки. Це інша якість життя", – зазначає хірург.

З України до Польщі збираються переїхати близько 2 тисяч лікарів і 3 тисяч медсестер і санітарок, пише польське видання Rzeczpospolita з посиланням на агентства з працевлаштування. І це за умов, що вже зараз в Україні не вистачає близько 24,7 тис. медиків.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов упевнений, що ситуація може стати катастрофічною.

"Якщо ми це не врахуємо – я звертаюся до народних депутатів – ми просто можемо одного дня залишитися без медичних працівників. Польща скасувала нострифікацію диплома. Тобто диплом нашого медичного ВНЗ не потрібно підтверджувати. Будь-який лікар може зі своїм дипломом виїхати до Польщі на зарплату в рази, десятки разів більшу. Ми не можемо не звертати уваги на це. Якщо вони поїдуть, буде катастрофа", – сказав Степанов під час брифінгу 5 грудня.

МОЗ лобіює підвищення бюджету відомства в 2021-му з 159 до 296 млрд грн. Це дозволить підняти середню зарплату лікаря до 23 тис. грн, медсестри до 17 тис., А санітарки – 12 тис. грн. З огляду на те, що анестезіолог у Польщі може за 200 робочих годин отримувати близько 300 тис. грн, еміграцію це не зупинить, але як мінімум дозволить утримати тих медпрацівників, які хочуть залишатися в країні, але не можуть прожити на мінімальну зарплату.

Крім того, медики звільняються і йдуть в інші професії, аж до поїздок на сезонні заробітки в Польщі. Без гідної оплати навіть ті лікарі й медсестри, які залишаться в країні, не працюватимуть у лікарнях. І це вже відбувається – медичного персоналу катастрофічно не вистачає, а потреба в ньому через пандемію підскочила.

На тлі ковіду почали загострюватися всі захворювання, роботи у лікарів стало більше. "Пацієнту, якого раніше рятували від інсульту, інфаркту, зараз, після коронавірусу, допомогти в рази складніше. Медична система страждає вся. Зараз уже йдуть просто юрбами ті, хто перехворів, але тепер має ускладнення на серцево-судинну систему, загострення хронічних захворювань", – розповіли OBOZREVATEL в харківській лікарні.

Після вступу в ЄС із Польщі виїхало близько 8 тис. місцевих лікарів. І зараз сусідня держава, захищаючи власні інтереси, ухвалила рішення різко підвищити зарплати своїм медикам. Як довго вони платитимуть 200-300 тис. грн – невідомо. Проте вже зрозуміло: світова пандемія змінила медичні системи багатьох країн. Всі слабкі місця дали про себе знати, з браком медиків стикається більшість держав.

І якщо не заповнити кадровий дефіцит, за це доведеться заплатити життями тих, кого могли врятувати, але не знайшли вільних рук. Чи зважаться українські парламентарі підвищити нашим лікарям зарплати хоча б до рівня польських санітарок, покаже час.