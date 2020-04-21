Чи можуть ціни на газ в Україні упасти до нуля? Скільки платитимемо

Світові ціни на нафту обвалилися до історичного мінімуму, а за деякими операціями опустилися нижче нуля. Слідом за "чорним золотом" знижуються ціни і на газ. Однак простих українців така тенденція може не торкнутися.

Газові сховища України заповнені, опалювальний сезон закінчився з рекордним за 30 років запасом. І купували це блакитне паливо за піковими цінами.

Про те, що буде з тарифами на газ і чому українцям "не світить" обвал цін на блакитне паливо, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з цінами на газ

"Ціна на газ за формулою пов'язана з ціною на нафту, з тимчасовим лагом. Вартість бареля сьогодні наближається до 0. Питання для знавців – кому і за якою ціною будуть реалізовані запаси газу в сховищах (16 млрд), якими пишається НАК Нафтогаз, закуплені на піку вартості?" – іронізує в соцмережах колишній міністр енергетики Ігор Насалик.

Якщо зазвичай у кінці опалювального сезону у сховищах залишається 8-9 млрд кубометрів газу, зараз – 15,8 млрд. І весь цей обсяг потрібно реалізувати. Купували "блакитне паливо" ще за високими цінами, а зараз, коли ціни знизилися, сховища залишаються повними, тому закупити велику кількість дешевого газу не вийде.

Правда, допоки ціна на газ вплине на вартість блакитного палива, пройде до 9 місяців. "Традиційно в ціні газу є залежність від інших, альтернативних джерел енергії. Але останнім часом залежність цін природного газу і нафти послаблюється, а іноді ціни змінюються в різних напрямках. Наприклад, у 2019 році ціни природного газу падали без суттєвої кореляції з котируваннями нафти. Це відбувається через велику роль інших, більш близьких чинників, які вже призводять до надлишку пропозиції на ринку і зниження ціни", – розповідає представник Української енергетичної біржі Оксана Запорізька.

"Традиційно в ціні газу є залежність від інших, альтернативних джерел енергії. Але останнім часом залежність цін природного газу і нафти послаблюється, а іноді ціни змінюються в різних напрямках", – розповідає Запорізька.

У контрактах "Газпрому" є індексація на ціну нафти, тому зниження ціни може бути, припускає Запорізька. Наприклад, у понеділок спотові ціни газу в Європі слідом за нафтою зменшилися, але більше зниження відносилося до довгострокових контрактів і становило приблизно 5% від ціни попереднього дня – для контрактів на місяць вперед.

"Так, нафтова складова, очікувано, не принесе значного зниження цін у Європі і в Україні – тобто можна говорити, що негативних цін газу, аналогічно з котируваннями нафти, не буде. Той мінімум ринкової ціни в Україні, який очікується у квітні-травні, не повинен бути нижчим 3500 грн./тис куб. м. із ПДВ", – передбачає експерт.

З урахуванням абонплати українці в травні в середньому за куб платитимуть близько 4-4,5 грн. Правда, вартість нафти може падати і далі, в такому випадку будуть знижуватися і тарифи на газ.

"Можна говорити, що негативних цін газу, аналогічно з котируваннями нафти, не буде", – передбачає експерт УЕБ.

"Провал вперше в історії нафти марки WTI в негативну область потягнув за собою вниз і інші сорти нафти. Ринок "чорного золота" залишається під психологічним впливом негативних цін на американські сорти нафти за ф'ючерсами, експірація яких закінчується сьогодні", – розповідає OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

"Нафтогаз" прогадав?

Ціни на газ у Європі вже падають. Так, на британському хабі National Balancing Point за тиждень газ подешевшав на $16,8 до $45,65. Це значно дешевше, ніж у Росії. Якби блакитне паливо закуповували зараз, заощадити можна було б мільярди.

Однак у будь-якому випадку напередодні опалювального сезону "Нафтогаз" повинен був заповнити газові сховища, а теплу зиму й обвал цін ніхто не міг достовірно спрогнозувати. А зараз вільними залишаються всього близько 10 млрд кубометрів.

Навіть якщо українські постачальники зараз захочуть заповнити сховища дешевим блакитним паливом, місце обмежене. У всьому світі вже закінчується площа для зберігання нафти, така ж доля чекає і на газ, якщо найближчим часом не закінчиться карантин і не відновиться економіка.

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