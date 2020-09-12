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Через коронакризу квартири на Манхеттені почали здавати безкоштовно

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Особисті фінанси
6,9 т.
Через коронакризу квартири на Манхеттені почали здавати безкоштовно

Кількість порожніх кварир, які здаються на Манхеттені (Нью-Йорк, США) потроїлася порівняно з 2019 роком і досягла 15 тисяч. Власники готові навіть здавати житло безкоштовно, аби знайти мешканців.

Про це йдеться в публікації CNBC, у якій посилаються на вересневий звіт ріелторської компанії Douglas Elliman and Miller Samuel.

У звіті йдеться, що це найбільша кількість порожнього житла за весь час збору статистики протягом 14 років. Там зазначається, що на оренду квартир припадає 75% всієї нерухомості Манхеттена.

Ситуація пов'язана з пандемією коронавірусу – люди намагаються виїхати з магаполіса, щоб знизити ризик захворіти. Пожвавити ринок оренди не допомогло навіть зниження цін на 4% в серпні.

І якщо середня вартість оренди двокімнатної квартири на Манхеттені, як і раніше, становить близько $4756 на місяць, то квартири меншої площі масово спустіли через те, що їх знімали люди з більш низькими доходами.

"Середня вартість оренди студій упала на 9%, до $2574, тоді як середня вартість оренди квартир з однією спальнею впала на 5% до $3445", – уточнили автори.

Щоб хоч якось залучити орендарів, їм часто пропонують 2 місяці безкоштовного проживання за умови укладення договору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зростання бідності в усьому світі, викликане пандемією коронавірусу, ще тільки набирає обертів, і найгірше поки попереду. Про це йдеться у доповіді ООН.

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СШАНью ЙоркОренда житлаРинок нерухомостінерухомістьКоронавірус
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