Через коронакризу квартири на Манхеттені почали здавати безкоштовно

Кількість порожніх кварир, які здаються на Манхеттені (Нью-Йорк, США) потроїлася порівняно з 2019 роком і досягла 15 тисяч. Власники готові навіть здавати житло безкоштовно, аби знайти мешканців.

Про це йдеться в публікації CNBC, у якій посилаються на вересневий звіт ріелторської компанії Douglas Elliman and Miller Samuel.

У звіті йдеться, що це найбільша кількість порожнього житла за весь час збору статистики протягом 14 років. Там зазначається, що на оренду квартир припадає 75% всієї нерухомості Манхеттена.

Ситуація пов'язана з пандемією коронавірусу – люди намагаються виїхати з магаполіса, щоб знизити ризик захворіти. Пожвавити ринок оренди не допомогло навіть зниження цін на 4% в серпні.

І якщо середня вартість оренди двокімнатної квартири на Манхеттені, як і раніше, становить близько $4756 на місяць, то квартири меншої площі масово спустіли через те, що їх знімали люди з більш низькими доходами.

"Середня вартість оренди студій упала на 9%, до $2574, тоді як середня вартість оренди квартир з однією спальнею впала на 5% до $3445", – уточнили автори.

Щоб хоч якось залучити орендарів, їм часто пропонують 2 місяці безкоштовного проживання за умови укладення договору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зростання бідності в усьому світі, викликане пандемією коронавірусу, ще тільки набирає обертів, і найгірше поки попереду. Про це йдеться у доповіді ООН.

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