В Україні зросла кількість тих, хто заробляє лише на їжу: опубліковано цифри

Під час карантину практично кожен другий українець (41% співробітників) відчув негативні зміни у робочому графіку чи оплаті праці.

За даними соціологів, 15% людей відправили в неоплачувану відпустку, у 5% зменшили зарплатню при тому ж об'ємі роботи, а 13% перейшли на неповну зайнятість зі зменшеною зарплатнею. Про це свідчать дані опитування компанії Kantar. Ще 8% співробітників звільнили.

Доходи українців UANews

У Києві частка тих, хто працюють за повним графіком, але зі скороченою зарплатою, більша, ніж в регіонах (11% проти 5% в середньому по країні).

Жодного впливу на роботу карантин не мав для 46% українців. З них 33% працюють як і раніше, а 13% як і раніше не працюють (безробітні, перебувають у декретній відпустці тощо).

Як впали доходи

Також карантин вдарив по матеріальному благополуччю опитаних. Якщо взимку частка тих, кому грошей вистачає тільки на їжу складала 10%-12%, то зараз таких уже 15%. У квітні скоротилася частка тих, кому вистачає на побутову техніку (23% проти 30% у лютому).

Загалом мешканці Києва та інших великих міст в матеріальному плані відчувають себе краще, ніж мешканці інших міст. Зокрема, вони частіше, за мешканців середніх і малих міст, можуть дозволити собі практично все, крім таких дорогих покупок як, наприклад, квартира або заміський будинок (13%, 6% і 4% відповідно).

У фінансовому плані найбільші побоювання викликають девальвація гривні (це відзначають 55%) та проблема безпеки платежів, транзакцій та рахунків. На останнє вплинуло збільшення кількості людей, які почали вперше користуватись онлайн-банкінгом та платити онлайн.

Як карантин позначився на українцях

Почали шукати додаткову роботу

Втім, на падіння доходів українці відреагували активним пошуком нових джерел доходу. Так, 6% опитуваних вже почали додатково працювати, 38% – шукають такі можливості, а 30% – поки тільки розмірковують про це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні є понад 150 тисяч робочих місць у різних інфраструктурних та суміжних галузях. Також понад 3000 вакансій пропонує "Укрпошта".

Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих й аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року.

Уряд України готує пом'якшення умов карантину. До роботи можуть повернутись кафе та салони краси.