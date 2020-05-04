Головна Новини
4 травня • оновлено в 11:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

В Україні зросла кількість тих, хто заробляє лише на їжу: опубліковано цифри

1.5т
Читати матеріал російською

Під час карантину практично кожен другий українець (41% співробітників) відчув негативні зміни у робочому графіку чи оплаті праці.

За даними соціологів, 15% людей відправили в неоплачувану відпустку, у 5% зменшили зарплатню при тому ж об'ємі роботи, а 13% перейшли на неповну зайнятість зі зменшеною зарплатнею. Про це свідчать дані опитування компанії Kantar. Ще 8% співробітників звільнили.

Доходи українців

Доходи українців

UANews

У Києві частка тих, хто працюють за повним графіком, але зі скороченою зарплатою, більша, ніж в регіонах (11% проти 5% в середньому по країні).

Жодного впливу на роботу карантин не мав для 46% українців. З них 33% працюють як і раніше, а 13% як і раніше не працюють (безробітні, перебувають у декретній відпустці тощо).

Як впали доходи

Також карантин вдарив по матеріальному благополуччю опитаних. Якщо взимку частка тих, кому грошей вистачає тільки на їжу складала 10%-12%, то зараз таких уже 15%. У квітні скоротилася частка тих, кому вистачає на побутову техніку (23% проти 30% у лютому).

Загалом мешканці Києва та інших великих міст в матеріальному плані відчувають себе краще, ніж мешканці інших міст. Зокрема, вони частіше, за мешканців середніх і малих міст, можуть дозволити собі практично все, крім таких дорогих покупок як, наприклад, квартира або заміський будинок (13%, 6% і 4% відповідно).

У фінансовому плані найбільші побоювання викликають девальвація гривні (це відзначають 55%) та проблема безпеки платежів, транзакцій та рахунків. На останнє вплинуло збільшення кількості людей, які почали вперше користуватись онлайн-банкінгом та платити онлайн.

Як карантин позначився на українцях

Як карантин позначився на українцях

Почали шукати додаткову роботу

Втім, на падіння доходів українці відреагували активним пошуком нових джерел доходу. Так, 6% опитуваних вже почали додатково працювати, 38% – шукають такі можливості, а 30% – поки тільки розмірковують про це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні є понад 150 тисяч робочих місць у різних інфраструктурних та суміжних галузях. Також понад 3000 вакансій пропонує "Укрпошта".

Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих й аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року.

Уряд України готує пом'якшення умов карантину. До роботи можуть повернутись кафе та салони краси.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Робота в Україні Зарплати в Україні Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги