Через карантин в Україні субсидії збільшать на 300 грн

Через карантин субсидії в Україні, щоб підтримати населення, збільшать на 300 грн.
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну в середу, 25 березня.
Субсидії в Україні
"Сьогодні Кабмін розгляне питання збільшення субсидій в період карантину. Будемо обговорювати спрощення порядку їх надання, особливо тим, хто втратив роботу в період карантину. В середньому збільшення складатиме 300 грн", – сказав Шмигаль.
Щоб люди, які втратили роботу, змогли отримати субсидію, вони повинні зареєструватися у службі зайнятості. Це можливо зробити онлайн.
Механізм має запрацювати після ухвалення Радою закону про стабілізаційний фонд. Для цього КМУ підготує зміни для бюджету.
Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов.
Як іще посилять субсидії
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна сказала, що в Мінсоці розробили проєкт, який посилює субсидії.
на карантині заборонено припиняти виплату субсидій;
їх призначатимуть на наступний період після опалювального сезону без звернення;
підсилюють підтримку тих, хто піде в центри зайнятості – їм при розрахунку замість зарплати враховуватимуть допомогу з безробіття;
на час карантину на 50% збільшать норматив на газ, воду, електроенергію (тобто субсидія покриватиме на 50% більший обсяг комунальних послуг);
переглянуть норму, згідно з якою з 1 травня мали знизити субсидії. Якщо зараз субсидія компенсує витрати на комуналку, які перевищують 15% доходу сім'ї, то з 1 травня цю норму мали збільшити до 20%. У зв'язку з карантином і пандемією хочуть залишити 15%.
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