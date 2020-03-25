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25 березня • оновлено в 14:31
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Через карантин в Україні субсидії збільшать на 300 грн

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Через карантин субсидії в Україні, щоб підтримати населення, збільшать на 300 грн.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну в середу, 25 березня.

Субсидії в Україні

Субсидії в Україні

"Сьогодні Кабмін розгляне питання збільшення субсидій в період карантину. Будемо обговорювати спрощення порядку їх надання, особливо тим, хто втратив роботу в період карантину. В середньому збільшення складатиме 300 грн", – сказав Шмигаль.

Щоб люди, які втратили роботу, змогли отримати субсидію, вони повинні зареєструватися у службі зайнятості. Це можливо зробити онлайн.

Механізм має запрацювати після ухвалення Радою закону про стабілізаційний фонд. Для цього КМУ підготує зміни для бюджету.

Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов.

Як іще посилять субсидії

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна сказала, що в Мінсоці розробили проєкт, який посилює субсидії.

  • на карантині заборонено припиняти виплату субсидій;

  • їх призначатимуть на наступний період після опалювального сезону без звернення;

  • підсилюють підтримку тих, хто піде в центри зайнятості – їм при розрахунку замість зарплати враховуватимуть допомогу з безробіття;

  • на час карантину на 50% збільшать норматив на газ, воду, електроенергію (тобто субсидія покриватиме на 50% більший обсяг комунальних послуг);

  • переглянуть норму, згідно з якою з 1 травня мали знизити субсидії. Якщо зараз субсидія компенсує витрати на комуналку, які перевищують 15% доходу сім'ї, то з 1 травня цю норму мали збільшити до 20%. У зв'язку з карантином і пандемією хочуть залишити 15%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Монетизація субсидій Тарифи ЖКГ і субсидії
Особи
Марина Лазебная Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
субсидії карантин Кабінет Міністрів України Міністерство соціальної політики
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