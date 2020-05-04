Чехія дозволить в'їзд українським заробітчанам: названо дату

З 11 травня українські заробітчани, які мають дозвіл на роботу, зможуть в'їжджати на територію Чехії.

Рішення ухвалено у відношенні країн, які не входять до складу Євросоюзу, повідомляється на сайті МВС Чехії.

Це стосується людей, які працюватимуть у сільському господарстві і медустановах.

"Уряд схвалив пропозицію МВС про дозвіл з 11 травня в'їзду в республіку громадян із країн, які не є членами ЄС, які мають дозвіл на роботу в Чехії, щоб вони могли взяти участь у сезонних роботах у сільському господарстві, а також для роботи в лікарнях та інших медичних і соціальних установах", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, консульські установи Польщі в Україні з понеділка, 4 травня, відновили видачу робочих віз.

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