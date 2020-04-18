Частину українців залишать без субсидій: хто втратить допомогу

Особисті фінанси 15:13, 18.04.2020

В Україні після перерахунку субсидій в травні частину пільговиків залишиться без допомоги від держави на оплату комуналку. Разом з тим зменшиться і обсяг послуг, що надаються.

Про це з посиланням на виконавчого директора "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка повідомляє видання "Слово і діло". За його словами, кількість субсидіантів в Україні вже незабаром може скоротитися.

Павлюк позначив, що пільги можуть втратити власники нових автомобілів – молодше 5 років. Також виплату субсидії можуть припинити власникам житла з великою квадратурою – 120 квадратних метрів і будинків на 200 "квадратів".

При цьому експерт уточнив, що такі обмеження не нові для українців, їх впровадили ще в минулому році. Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" зауважив, що в цьому році спостерігається падіння ціни на газ, яка впливає на вартість тепла. Тобто загальний обсяг комунальних послуг, які поставляються, буде меншим.

"Для частини субсидіантів ще з минулого року фактичний обсяг грошей, які вони платили за надані комунальні послуги, виріс. Отже, це дає підстави говорити про скорочення субсидіальності бюджету в загальному по країні", – розповідає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.

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Економіка Особисті фінанси

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