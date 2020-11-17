Частині українців перерахують норматив на газ: кому доведеться платити в рази більше

В Україні тих споживачів, які відмовляться від установки газових лічильників, переведуть на нові норми споживання газу. В результаті суми в платіжках можуть вирости в кілька разів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Наприклад, якщо зараз з газовою плитою в квартирі, де прописано 4 людини, потрібно платити за 13,12 кубометра газу (з розрахунку за нормативом 3,28 кубометра на людину), то вже з нового року оплачувати доведеться 39,2 кубометра (9,8 куба на людину). Сума в платіжці може вирости приблизно з 115,5 до 156,8 грн. Якщо є тільки газова плита, але при цьому немає гарячого водопостачання, то суми в платіжках можуть вирости з 189,7 до 644,1 грн!

Як переглянуть нормативи (з розрахунку на одну прописану людину):

тільки плита – з 3,28 до 9,8 кубометрів;

тільки плита, але немає центрального гарячого водопостачання – з 5,39 до 18,3 кубометрів;

плита і газовий водонагрівач – з 10,49 до 23,6 кубометрів.

Ми обдзвонили кілька постачальників газу в різних областях України. Як виявилося, далеко не всі оператори розповідають про те, що збираються перерахувати нормативи споживання тим, хто не встановив лічильник. Одні чекають офіційної відмови, інші ж задовольняються письмовим попередженням (його можуть залишити в поштовій скриньці).

"Ми вже переводимо на граничний обсяг споживання тих, хто відмовляється від встановлення лічильника. Це не обов'язково має бути письмова відмова", – розповіли OBOZREVATEL в "Київоблгаз".

На сайті "Миколаївгазу" розмістили звернення комерційного директора, в якому говориться: якщо відмовилися від лічильника, значить, намагалися обдурити компанію: витрачати більше блакитного палива, ніж передбачено нормативом, а платити менше.

"Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, в разі відмови від встановлення лічильника газу за кошти компанії, вони будуть переведені на граничні норми споживання - з 10,5 куб.м до 23,6 куб.м на одну людину", – цитує комерційного директора "Миколаївгаз" Сергія Щербакова пресслужба компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почали зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас зростуть і ціни на опалення.