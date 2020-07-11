Частина українців залишилися без підвищення пенсій: чому не дали прибавки

В Україні в 2020 році пенсіонери, яким призначили виплату в 2018-му, залишилися без "осучаснення" (індексації на половини рівня інфляції і половину зростання зарплат) через те, що в цьому році були більш вигідні умови для виходу на заслужений відпочинок.

Про це повідомляє газета "Пенсійний кур'єр" (була заснована Пенсійним фондом). Так, в звичайний рік при виході на пенсію враховую середню заробітну плату українця за три роки. Але в 2018-му прийняли рішення враховувати тільки два останні роки. В результаті це призвело до того, що українці, які виходили на пенсію в цьому році, отримали більш вигідні умови.

Вже з 2019-го пенсії знову призначали виходячи з показника середньої зарплати за три роки. Перерахунок пенсій також проводять з розрахунку, що вона була призначена за три, а не за два роки. В результаті, якщо б пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок в 2018-м, перерахували, вони б отримали маленьку виплату.

"Здійснення перерахунку пенсії з урахуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%, показника середньої заробітної плати за 2014-2016 роки (3764,40 грн), збільшеного на коефіцієнти 1,17 і 1,11 (3764,40 грн х 1 , 17 х 1,11), не призводить до збільшення розміру пенсії ", – пояснюють експерти видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Для цього необхідно: