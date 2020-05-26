Частина українців отримає по дві зарплати на місяць: Мінсоц опублікувало список спеціальностей

Особисті фінанси 10:06, 26.05.2020 Оновлено: 10:42, 26.05.2020

В Україні затвердили перелік працівників, які згідно з новим законом №540-ІХ мають право на доплату до зарплати розміром 100%. Йдеться про співробітників сфери соціального захисту.

Повний список на своєму сайті розмістило Міністерство соціальної політики. "Встановлена доплата працівникам сфери соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування одержувачів", – йдеться в публікації.

На доплату в розмірі повної заробітної плати мають право:

  • педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи;

  • фахівець із соціальної допомоги вдома;

  • соціальний працівник;

  • фахівець із фізичної реабілітації;

  • практичний психолог/психолог.

Також роботодавці мали право встановлювати таким співробітникам 50% доплати за складність, напруженість у роботі, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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Економіка Особисті фінанси

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