Частина українців отримає по дві зарплати на місяць: Мінсоц опублікувало список спеціальностей

В Україні затвердили перелік працівників, які згідно з новим законом №540-ІХ мають право на доплату до зарплати розміром 100%. Йдеться про співробітників сфери соціального захисту.

Повний список на своєму сайті розмістило Міністерство соціальної політики. "Встановлена доплата працівникам сфери соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування одержувачів", – йдеться в публікації.

На доплату в розмірі повної заробітної плати мають право:

педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи;

фахівець із соціальної допомоги вдома;

соціальний працівник;

фахівець із фізичної реабілітації;

практичний психолог/психолог.

Також роботодавці мали право встановлювати таким співробітникам 50% доплати за складність, напруженість у роботі, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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