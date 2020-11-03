Частина українців буде без пенсій, іншим доведеться працювати до 63 років: як перевірити свою виплату

В Україні левова частка 60-річних не зможе вчасно вийти на пенсію. Серед тих, хто досягне цього віку через 8 років, 45% будуть змушені працювати до 63 років і ще 5% – до 65 років.

Про те, як дізнатися, в якому віці ви зможете вийти на заслужений відпочинок, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Коли на пенсію

Якщо вам 52 роки або менше, до того стажу, який вже є, потрібно додати 8 років. Якщо вийде:

менше ніж 15 років – пенсію ви взагалі не отримаєте;

якщо від 15 до 25 років – ви вийдете на пенсію в 65 років;

якщо від 25 до 35 років – у 63 роки;

від 35 років – у 60 років.

Якщо вам більше ніж 52 роки (60 років вам виповниться до 2028 року), то вас стосуватимуться більш м'які правила.

Якщо вам виповнюється 60 років у 2021-му:

від 15 до 18 років стажу – 65 років;

від 18 до 28 років – у 63 роки;

від 28 років – у 60 років.

Якщо вам виповнюється 60 років у 2022-му:

від 15 до 19 років стажу – 65 років;

від 19 до 29 років – у 63 роки;

від 29 років – у 60 років.

Якщо вам виповнюється 60 років у 2023-му:

від 15 до 20 років стажу – 65 років;

від 20 до 30 років – у 63 роки;

від 30 років – у 60 років.

Якщо вам виповнюється 60 років у 2024-му:

від 15 до 21 року стажу – 65 років;

від 21 до 31 рік – у 63 роки;

від 31 року – у 60 років.

Якщо вам виповнюється 60 років у 2025-му:

від 15 до 22 років стажу – 65 років;

від 22 до 32 років – у 63 роки;

від 32 років – у 60 років.

Якщо вам виповнюється 60 років у 2026-му:

від 15 до 23 років стажу – 65 років;

від 23 до 33 років – у 63 роки;

від 33 років – у 60 років.

Якщо вам виповнюється 60 років у 2027-му:

від 15 до 24 років стажу – 65 років;

від 24 до 34 років – у 63 роки;

від 34 років – у 60 років.

Що робити, якщо не вистачає стажу

Якщо не вистачає стажу, є два варіанти: докупити стаж; добровільний внесок до Пенсійного фонду.

У першому випадку Пенсійний фонд продає стаж українцям розраховуючи вартість місяця за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату й помножити на два, що за станом на сьогодні дорівнює 2 078 грн. Відповідно, рік стажу вам обійдеться в 26,4 тис. грн.

До липня 2021-го рік стажу коштуватиме 31 680 грн.

Після липня 2021-го рік стажу коштуватиме 34 320 грн.

Якщо перший варіант більше підходить тим, у кого пенсійний вік уже на носі, а стажу не вистачає, то другий варіант для тих, хто заздалегідь подумав про свою пенсію. Наприклад, якщо ви не працюєте офіційно, а отримувати пенсію все ж хочеться, ви можете подати заяву до Пенсійного фонду про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки. Нині це 1 100 грн за місяць.

До липня 2021-го місяць стажу коштуватиме 1320 грн.

Після липня 2021-го місяць стажу коштуватиме 1430 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683), щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії становитиме всього 2,1 тис. грн.